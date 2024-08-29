Одна прибавила, другая убавила: что сделали с собой звезды в этом году

Posted 29 августа, 05:32
Published 29 августа, 05:32
Modified 10 сентября, 06:28
Updated 10 сентября, 06:28
Волшебное преображение российской звезды трудно не заметить. Однако сама Валя не спешит распространяться о всех своих операциях. Она лишь призналась, что из-за сильного похудения ей пришлось кое-что в себе изменить. Например, пришлось сделать подтяжку груди.
Однако поклонники уверены, что этим дело не ограничилось. Скорее всего, Валя делала липомоделирование ягодиц, а возможно, пошла и на ринопластику.
Звезда телеэфиров решила поддержать тренд на натуральность и потому решилась на перемены во внешности. Участница Comedy Woman пошла на весьма болезненную процедуру — убрала из губ филлеры.
Результатами своего преображения телезвезда поделилась с поклонниками, отметив при этом, что также сняла нарощенные ресницы.
Юная спутница Григория Лепса решилась на перемены во внешности, едва выпустившись со школы. Девушка сделала ринопластику, причем сертификат на операцию ей подарили родители на совершеннолетие.
Девушка заявила, что лишь решила убрать горбинку на носу. Но косметологи считают, что не обошлось и без уколов красоты.
Бывшая жена скандального рэпера Гуфа не устает давать поводы для пересудов по поводу своей внешности. Она — постоянный клиент пластических хирургов: то увеличивала бюст, то устраняла связанные с этим осложнения.
А недавно она решилась на новую маммопластику — десятую по счету. В результате звезда осталась с первым размером и выглядит очень счастливой.
В 2024 году Яна Рудковская сделала целый комплекс пластических операций. 49-летняя телеведущая и звездный продюсер решилась на практически полное преображение. Она сделала липосакцию подбородка и подтянула на нем кожу, уменьшила грудь, убрала лишний жир с области живота и внутренней поверхности бедер и вкачала его в ягодицы.
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