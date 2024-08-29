Одна прибавила, другая убавила: что сделали с собой звезды в этом году

Волшебное преображение российской звезды трудно не заметить. Однако сама Валя не спешит распространяться о всех своих операциях. Она лишь призналась, что из-за сильного похудения ей пришлось кое-что в себе изменить. Например, пришлось сделать подтяжку груди.