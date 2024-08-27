Младший сын Татьяны Булановой вырос и стал мечтой всех школьниц

Posted 27 августа, 12:20
Published 27 августа, 12:20
Modified 10 сентября, 06:27
Updated 10 сентября, 06:27
Не так давно у Никиты появился собственный аккаунт в соцсетях — теперь он сам публикует свои фото и получает заслуженные лайки. На новом фото 17-летний юноша предстал в новом облике — он стал блондином. Многие тут же написали, что он стал похож на молодого популярного исполнителя Ваню Дмитриенко. Звездная мама согласна с этим.
«Да, действительно похож. Но это не специально, он ему не подражает. Просто так получилось», — улыбается Буланова.
Напомним, старшего сына Александра Татьяна родила в 1993 году от продюсера Николая Тагрина. Сегодня молодому человеку уже 30 лет, у него есть невеста Ксюша, но свадьбу играть пара пока не торопится. А Никита появился у певицы от брака с футболистом Владиславом Радимовым.
Ранее Татьяна говорила, что Никита растет самостоятельным: сам приготовит себе завтрак, да еще и маму накормит. О том, кем он собирается стать по профессии, артистка не говорит, так как считает, что не имеет на это права. Известно, что оба сына Булановой находятся в хороших отношениях со своими отцами и часто проводят с ними время. Нового мужа мамы, бизнесмена Валерия Руднева, они тоже приняли на ура.
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