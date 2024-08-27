Младший сын Татьяны Булановой вырос и стал мечтой всех школьниц

Ранее Татьяна говорила, что Никита растет самостоятельным: сам приготовит себе завтрак, да еще и маму накормит. О том, кем он собирается стать по профессии, артистка не говорит, так как считает, что не имеет на это права. Известно, что оба сына Булановой находятся в хороших отношениях со своими отцами и часто проводят с ними время. Нового мужа мамы, бизнесмена Валерия Руднева, они тоже приняли на ура.