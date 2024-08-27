newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 августа, 12:20

Published 27 августа, 12:20

Modified 10 сентября, 06:27

Updated 10 сентября, 06:27

Младший сын Татьяны Булановой вырос и стал мечтой всех школьниц

Младший сын Татьяны Булановой вырос и стал мечтой всех школьниц

27 августа 2024, 12:20
Фото: buslya/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Младший сын Татьяны Булановой вырос и стал мечтой всех школьниц
Татьяна Буланова никогда не афишировала внешность своих сыновей. Каково же было удивление ее поклонников, когда они увидели младшего Никиту: вчерашний подросток вырос и стал симпатичным юношей, за которым наверняка бегают многие девчонки в школе.

Совсем взрослый

Не так давно у Никиты появился собственный аккаунт в соцсетях — теперь он сам публикует свои фото и получает заслуженные лайки. На новом фото 17-летний юноша предстал в новом облике — он стал блондином. Многие тут же написали, что он стал похож на молодого популярного исполнителя Ваню Дмитриенко. Звездная мама согласна с этим.

«Да, действительно похож. Но это не специально, он ему не подражает. Просто так получилось», — улыбается Буланова.

Два брата, но такие разные

Напомним, старшего сына Александра Татьяна родила в 1993 году от продюсера Николая Тагрина. Сегодня молодому человеку уже 30 лет, у него есть невеста Ксюша, но свадьбу играть пара пока не торопится. А Никита появился у певицы от брака с футболистом Владиславом Радимовым.

Старшего сына Александра Татьяна родила в 1993 году от продюсера Николая ТагринаСтаршего сына Александра Татьяна родила в 1993 году от продюсера Николая Тагрина
Старшего сына Александра Татьяна родила в 1993 году от продюсера Николая Тагрина. Фото: buslya/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Ранее Татьяна говорила, что Никита растет самостоятельным: сам приготовит себе завтрак, да еще и маму накормит. О том, кем он собирается стать по профессии, артистка не говорит, так как считает, что не имеет на это права. Известно, что оба сына Булановой находятся в хороших отношениях со своими отцами и часто проводят с ними время. Нового мужа мамы, бизнесмена Валерия Руднева, они тоже приняли на ура.

Читайте также:
«Написал Дурову письмо»: Владислав Бакальчук обратился к основателю Telegram с очень странной просьбойСвыше 100 тысяч рублей на форму: Лерчек рассказала о шоппинге к школе«Я ненавижу стирать»: Ченнинг Татум раскрыл секрет, как избежал рутинных хлопот
#Алла Хан#Знаменитости#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика