Назад в прошлое: ностальгические развлечения, которые современная молодежь не оценит

Posted 29 августа, 10:20
Published 29 августа, 10:20
Modified 10 сентября, 05:52
Updated 10 сентября, 05:52
Да, вкалывать на грядках молодежь не любила никогда. Однако, если раньше подростка можно было выманить на дачу ради рыбалки, костра или прогулок по вечернему саду, то сейчас зумеры на это уже не клюют.
Не видеосозвон, а полноценный офлайн-поход в чужую квартиру. Сейчас это вряд ли покажется интересным времяпрепровождением. Зато раньше в гости ходили и ездили охотно, накрывали щедрые столы и оставались ночевать прямо на полу, на заботливо расстеленных матрасах.
Современный подросток может выйти на природу разве что ради интересных фото. Зато в советские годы, в пик развития туризма, поход с палаткой считался необыкновенным и увлекательным приключением. Особенно, если речь шла о старшеклассниках или студентах, которые вырывались «на свободу», подальше от комсомола и родителей.
Современная индустрия игр предлагает пользователям такое разнообразие аркад, шутеров, симуляторов и прочих развлечений, что никто почти не вспоминает про старые добрые настолки. А если и вспоминают, то только про современные игры наподобие «Каркассона» или «Манчкина». Раньше под словом «настольные игры» подразумевались лото, домино, шашки, нарды, шахматы или в крайнем случае настольный хоккей.
Сейчас молодежь ходит в ночные клубы в первую очередь для знакомств и общения. Хочешь прокачать танцевальные навыки — отправляйся на занятия по танцам. Да и вообще походы в клуб уже не несут такого значения, как раньше. Спросите у родителей, чем для них были походы на дискотеку. И они ответят: всем! Вечернее диско — это и танцы, и знакомства, и возможность щегольнуть новыми вещами, и первые поцелуи, и серьезные «разборки» за углом клуба.
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