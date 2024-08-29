Назад в прошлое: ностальгические развлечения, которые современная молодежь не оценит

Сейчас молодежь ходит в ночные клубы в первую очередь для знакомств и общения. Хочешь прокачать танцевальные навыки — отправляйся на занятия по танцам. Да и вообще походы в клуб уже не несут такого значения, как раньше. Спросите у родителей, чем для них были походы на дискотеку. И они ответят: всем! Вечернее диско — это и танцы, и знакомства, и возможность щегольнуть новыми вещами, и первые поцелуи, и серьезные «разборки» за углом клуба.