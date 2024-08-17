Художественная неверность: лучшие фильмы о женской измене

Posted 17 августа, 17:05
Published 17 августа, 17:05
Modified 10 сентября, 05:45
Updated 10 сентября, 05:45
Идиллию французской глубинки нарушает взрыв страсти: у замужней англичанки Джеммы Бовари появляется любовник. Тем, кто читал знаменитый роман Флобера «Госпожа Бовари», тоже стоит посмотреть кинокартину — это иной взгляд на знаменитый классический сюжет.
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