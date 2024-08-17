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Posted 17 августа, 17:05

Published 17 августа, 17:05

Modified 10 сентября, 05:45

Updated 10 сентября, 05:45

Женская измена

Художественная неверность: лучшие фильмы о женской измене

17 августа 2024, 17:05
Фото: 1MI
Женская измена
Драматичные истории о супружеской измене часто становятся сюжетами для интересных фильмов. Собрали для вас наиболее яркие кинокартины, в которых жены нарушают клятву верности своим мужьям.

Другая Бовари (2014)

Идиллию французской глубинки нарушает взрыв страсти: у замужней англичанки Джеммы Бовари появляется любовник. Тем, кто читал знаменитый роман Флобера «Госпожа Бовари», тоже стоит посмотреть кинокартину — это иной взгляд на знаменитый классический сюжет.

Влечение (2009)

История стара как мир: она — преуспевающая волевая леди, он — обычный работяга без денег и перспектив. Между ними вспыхивает страсть, которая тяготит обоих, но избавиться от этого чувства вряд ли получится.

Как малые дети (2006)

Скучная жизнь маленького городка, устоявшийся быт и привычное окружение заставляют героиню изнывать от скуки. Из серых будней ее вырывает новое чувство — безрассудная любовь к женатому соседу.

Безумие (2005)

Что общего может быть у супруги лечащего врача и его пациента? Запретная страсть, которая поглощает обоих с головой.

С 5 до 7. Время любовников (2014)

Молодой писатель теряет голову от молодой красавицы-француженки. Но вот беда: его пассия замужем и позволяет встречи только в период с 5 до 7 часов — традиционное «время любовников».

Цена страсти (2011)

Драма, где измена является только частью клубка переплетенных судеб людей, которые мечтают быть счастливыми, но бесконечно мучаются и мучают друг друга.

Матч-пойнт (2005)

Этот фильм от Вуди Аллена — не просто драматическая история запретных отношений. Это рассказ о моральном выборе персонажей между семейной стабильностью и рискованной страстью.

Разрисованная вуаль (2006)

Начало прошлого века, Шанхай. Врач в исполнении Эдварда Нортона живет только своей работой. В это же время его супруга увлекается другим и брак распадается. Героя ждет переезд и жизнь с чистого листа в маленькой деревушке.

Идеальное убийство (1998)

Неудачливого брокера может спасти от финансового краха только состояние жены. К тому же он узнает, что супруга не верна ему и проводит время с молодым художником. На что пойдет отчаявшийся муж?

Неверная (2002)

Примерный семьянин застает жену в объятиях любовника-француза. Вспышка ярости приводит к страшным последствиям, однако общая «испачканность в крови» только сближает супругов.

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