Маменькины сынки, ставшие легендами кино: 5 удивительных историй отечественных актеров

Posted 29 августа, 11:04
Published 29 августа, 11:04
Modified 10 сентября, 05:45
Updated 10 сентября, 05:45
Мама Саши Абдулова очень любила сына и поддерживала его во всех начинаниях. Даже когда Александр вырос и стал знаменитым, она не переставала заботиться о сыне. Мать присутствовала на всех мероприятиях, важных для Александра, часто звонила ему и интересовалась всем, что происходит в жизни знаменитого сына. Впрочем, Абдулов иногда преподносил маме сюрпризы. Так, например, для нее стала большой неожиданностью свадьба с Ириной Алферовой.
Мама Владимира Натановича Винокура присутствовала на всех концертах сына. Юморист в шутку называл ее своей самой верной фанаткой. Мать очень гордилась успехами артиста и поддерживала его. Близкие друзья Владимира, такие знаменитости, как Лев Лещенко и Муслим Магомаев, тоже становились «детьми» семьи Винокуров. Они получали свою долю заботы и поддержки от матери друга.
Маленький Коля Караченцов был настоящим маменькиным сынком. Мальчик был чрезвычайно привязан к матери, и с годами сыновья любовь только укрепилась. Уже став взрослым и получив актерскую профессию, Николай продолжал обо всем советоваться с мамой. Впрочем, он не всегда прислушивался к ее мнению. Так, брак с Людмилой Поргиной состоялся вопреки маминой воле. Только с годами она приняла невестку.
Мама Андрея Миронова была женщиной с чрезвычайно сильным характером. Она очень любила сына и всегда критиковала его девушек, полагая, что сын достоин большего. Мать играла настолько серьезную роль в семейной жизни актера, что его первая супруга, Екатерина Градова, попросту не выдержала конкуренции с властной свекровью. Вторая жена, Лариса Голубкина, смогла наладить с ней отношения, хотя это и давалось ей нелегко.
Добродушный увалень на экране, в жизни Алексей Смирнов тоже был добряком. Несколько неуклюжий человек с мягким характером, он всю жизнь прожил с мамой в маленькой коммуналке. Мать очень дорожила сыном и опекала его как могла, «отпугивая» девушек, которые рискнули встать между ней и сыном. Сам Смирнов шутил, что мама съест любую женщину, осмелившуюся войти в его жизнь. Впрочем, он сам был искренне привязан к матери и высоко ценил ее жертвенную любовь.
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