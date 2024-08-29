Маменькины сынки, ставшие легендами кино: 5 удивительных историй отечественных актеров

Добродушный увалень на экране, в жизни Алексей Смирнов тоже был добряком. Несколько неуклюжий человек с мягким характером, он всю жизнь прожил с мамой в маленькой коммуналке. Мать очень дорожила сыном и опекала его как могла, «отпугивая» девушек, которые рискнули встать между ней и сыном. Сам Смирнов шутил, что мама съест любую женщину, осмелившуюся войти в его жизнь. Впрочем, он сам был искренне привязан к матери и высоко ценил ее жертвенную любовь.