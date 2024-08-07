Блейк Лайвли облачилась в легендарный наряд Бритни Спирс

Posted 7 августа, 10:21
Published 7 августа, 10:21
Modified 10 сентября, 05:09
Updated 10 сентября, 05:09
Лайвли назвала этот наряд легендарным. По мнению знаменитости, он может быть экспонатом музея. Актриса поделилась, что ощущает себя в нем очень счастливой.
Фотомодель считает Бритни примером, на который стоит равняться. Она выразила благодарность певице за то, что она помогла большому количеству женщин поделиться своими историями.
Напомним, Бритни вдохновила модельера Донателлу Версаче на создание одной из коллекций одежды в начале 2000-х. Певица посетила показ и в качестве подарка получила откровенное платье, декорированное глиттером.
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