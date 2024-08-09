Сальма Хайек поможет Джоли в тяжбе с Питтом

В последние несколько лет знаменитости очень сблизились. По информации инсайдера, это существенно повышает шансы экс-супруги Питта в судебных тяжбах. Речь идет не только о том, что Хайек морально поддерживает Анджелину Джоли, но также о средствах и связях. Дело в том, что Сальма является женой миллиардера, ресурсы которого гораздо больше по сравнению с ресурсами Питта.