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Posted 9 августа, 11:09

Published 9 августа, 11:09

Modified 10 сентября, 05:19

Updated 10 сентября, 05:19

Сальма Хайек поможет Джоли в тяжбе с Питтом

9 августа 2024, 11:09
Анджелина Джоли задействовала еще один ресурс при противостоянии экс-супругу Брэду Питту — актрису Сальму Хайек.

В последние несколько лет знаменитости очень сблизились. По информации инсайдера, это существенно повышает шансы экс-супруги Питта в судебных тяжбах. Речь идет не только о том, что Хайек морально поддерживает Анджелину Джоли, но также о средствах и связях. Дело в том, что Сальма является женой миллиардера, ресурсы которого гораздо больше по сравнению с ресурсами Питта.

Согласно инсайдерской информации, Хайек оказывает Анджелине Джоли финансовую поддержку. Бывшая жена Питта хочет как можно скорее закончить тяжбы с актером, касающиеся винодельни, которая ранее принадлежала им обоим. Для этого знаменитость обратилась к своей влиятельной подруге.

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#Анна Борисова#Общество#Знаменитости#Все материалы авторов
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