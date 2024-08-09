Сальма Хайек поможет Джоли в тяжбе с Питтом

Posted 9 августа, 11:09
Published 9 августа, 11:09
Modified 10 сентября, 05:19
Updated 10 сентября, 05:19
В последние несколько лет знаменитости очень сблизились. По информации инсайдера, это существенно повышает шансы экс-супруги Питта в судебных тяжбах. Речь идет не только о том, что Хайек морально поддерживает Анджелину Джоли, но также о средствах и связях. Дело в том, что Сальма является женой миллиардера, ресурсы которого гораздо больше по сравнению с ресурсами Питта.
Согласно инсайдерской информации, Хайек оказывает Анджелине Джоли финансовую поддержку. Бывшая жена Питта хочет как можно скорее закончить тяжбы с актером, касающиеся винодельни, которая ранее принадлежала им обоим. Для этого знаменитость обратилась к своей влиятельной подруге.
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