Олег Майами назвал причину расставания с Настей Ивлеевой: она слишком энергичная

Олег рассказал, что для него в избранницах важна не только внешность, но и легкость в общении. Он не любит душных людей и сам отличается энергичным, веселым нравом. Однако, когда он встречался с Настей Ивлеевой, оказалось, что она слишком общительная и энергичная даже для него. Майами предположил, что если бы их роман был более долгосрочным, то они смогли бы набрать большую популярность в Сети как пара творческих и креативных людей.