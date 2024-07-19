Олег Майами назвал причину расставания с Настей Ивлеевой: она слишком энергичная

Posted 19 июля, 16:25
Published 19 июля, 16:25
Modified 10 сентября, 04:13
Updated 10 сентября, 04:13
Как сообщает www.starhit.ru, Олег Майами известен многочисленными звездными романами. Так, относительно недавно у певца и шоумена были отношения с Айзой. На данный момент молодой человек свободен и не стремится вновь окунуться в любовную лихорадку.
Майами отмечает, что отношения с Айзой его сильно утомили и теперь он старается переключиться на работу и написание новых треков. Он намерен реализоваться в творчестве и сейчас активно продвигает собственную музыку.
Олег рассказал, что для него в избранницах важна не только внешность, но и легкость в общении. Он не любит душных людей и сам отличается энергичным, веселым нравом. Однако, когда он встречался с Настей Ивлеевой, оказалось, что она слишком общительная и энергичная даже для него. Майами предположил, что если бы их роман был более долгосрочным, то они смогли бы набрать большую популярность в Сети как пара творческих и креативных людей.
Но в итоге они расстались после трех месяцев отношений, и причин Олег Майами раскрывать не хочет. 33-летний артист вспоминает, что Анастасия всегда была в разъездах, а он выступал на концертах. Поэтому сильных чувств не могло возникнуть.
Майами рассказал и об отношениях с Айзой-Лилуной Ай, также упомянув, что любовь вылилась в творчестве — песне «Нас не найти». Певец создал композицию про любовь к экс-супруге Гуфа и снял ее в музыкальном клипе. Вспоминая успех данного хита, Олег приходит к выводу, что зрителям композиция понравилась своей искренностью, ведь она транслировала настоящие, подлинные чувства.
При этом расстались Айза и Олег не на самой хорошей ноте. Они несколько раз нелестно отзывались друг о друге. Комментируя эти отношения, Майами назвал бывшую возлюбленную своим первым разочарованием в женщинах. Однако сейчас звезды не избегают общения и уже простили былые обиды.
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