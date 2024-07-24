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Posted 24 июля, 19:37

Published 24 июля, 19:37

Modified 10 сентября, 04:26

Updated 10 сентября, 04:26

Мать 18-летней Авроры Кибы выступила против свадьбы дочери с 62-летним Лепсом

24 июля 2024, 19:37
Мать 18-летней Авроры Кибы, которая буквально на днях получила школьный аттестат, не в восторге от отношений дочери с 62-летним певцом Григорием Лепсом. Несмотря на то, что влюбленная пара намекает на скорую свадьбу, мать девушки запрещает ей переезжать к жениху.

Как сообщает www.gazeta.ru, ссылаясь на комментарии инсайдера, у Лепса и Кибы действительно есть планы на долгую совместную жизнь, при этом артист уже якобы сделал своей пассии предложение руки и сердца.

Источник уточняет, что мать хочет отговорить Аврору от замужества и совместной жизни с певцом. Она не имеет ничего против такого зятя, но серьезным препятствием для ее материнского благословения стала разница в возрасте между влюбленными.

Знакомые пары, которые осведомлены об отношениях между женихом и невестой, говорят о том, что Киба испытывает к Лепсу серьезные чувства и не нуждается в своем продвижении как певицы со стороны звезды российского шоу-бизнеса. Для девушки пение — всего лишь хобби, так как пока ее содержат родители.

Лепс впервые вышел в свет с молодой спутницей на Петербургском международном экономическом форуме. Позже Киба выложила в соцсети фотографию подарка от своего жениха — кольцо с бриллиантом — и прокомментировала свой пост: «Коротко, но ясно».

На премии МУЗ-ТВ пара держалась за руки, не скрывая эмоций. На вопрос, является ли девушка его невестой, артист ответил, что она еще не решила, но, скорее всего, да.

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