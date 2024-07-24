Мать 18-летней Авроры Кибы выступила против свадьбы дочери с 62-летним Лепсом

Posted 24 июля, 19:37
Published 24 июля, 19:37
Modified 10 сентября, 04:26
Updated 10 сентября, 04:26
Как сообщает www.gazeta.ru, ссылаясь на комментарии инсайдера, у Лепса и Кибы действительно есть планы на долгую совместную жизнь, при этом артист уже якобы сделал своей пассии предложение руки и сердца.
Источник уточняет, что мать хочет отговорить Аврору от замужества и совместной жизни с певцом. Она не имеет ничего против такого зятя, но серьезным препятствием для ее материнского благословения стала разница в возрасте между влюбленными.
Знакомые пары, которые осведомлены об отношениях между женихом и невестой, говорят о том, что Киба испытывает к Лепсу серьезные чувства и не нуждается в своем продвижении как певицы со стороны звезды российского шоу-бизнеса. Для девушки пение — всего лишь хобби, так как пока ее содержат родители.
Лепс впервые вышел в свет с молодой спутницей на Петербургском международном экономическом форуме. Позже Киба выложила в соцсети фотографию подарка от своего жениха — кольцо с бриллиантом — и прокомментировала свой пост: «Коротко, но ясно».
На премии МУЗ-ТВ пара держалась за руки, не скрывая эмоций. На вопрос, является ли девушка его невестой, артист ответил, что она еще не решила, но, скорее всего, да.
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