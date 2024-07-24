Мать 18-летней Авроры Кибы выступила против свадьбы дочери с 62-летним Лепсом

Знакомые пары, которые осведомлены об отношениях между женихом и невестой, говорят о том, что Киба испытывает к Лепсу серьезные чувства и не нуждается в своем продвижении как певицы со стороны звезды российского шоу-бизнеса. Для девушки пение — всего лишь хобби, так как пока ее содержат родители.