Ломаете голову, как отметить годовщину отношений? 5 нескучных идей, которые точно понравятся вашей половинке

Во-первых, музыка — это точно всегда праздник. И положительные эмоции вам обоим обеспечены. А уж если этот исполнитель поет песни, которые связаны с вашим периодом первой влюбленности и напомнят, как вы ходили на первые свидания, то можно сказать, что с подарком вы стопроцентно угадали.