Катастрофическая ситуация: что приходится продавать Елене Блиновской, чтобы рассчитаться с неподъёмными долгами

В чем обвиняют Блиновскую? В неуплате астрономической суммы в виде налогов — почти миллиард рублей. Причем каждый день эта сумма только растет. Кроме того, Блиновскую обвиняют и в отмывании денег, предположительно десятков миллионов рублей. Очевидно, что часть задолженности ее семья хочет погасить, поэтому на продажу уже выставлена квартира Блиновской в одном из элитных жилых комплексов Москвы. Цена недвижимости — 90 млн рублей, и покупатель, как указывается в некоторых источниках, на нее уже есть.