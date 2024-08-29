Катастрофическая ситуация: что приходится продавать Елене Блиновской, чтобы рассчитаться с неподъёмными долгами

Posted 29 августа, 19:50
Published 29 августа, 19:50
Modified 10 сентября, 06:15
Updated 10 сентября, 06:15
Елена Блиновская на протяжении шести месяцев находится в следственном изоляторе и ждет очередного суда. В СИЗО ей предстоит пробыть до февраля следующего года. Имущество создательницы «Марафона желаний» арестовано.
В чем обвиняют Блиновскую? В неуплате астрономической суммы в виде налогов — почти миллиард рублей. Причем каждый день эта сумма только растет. Кроме того, Блиновскую обвиняют и в отмывании денег, предположительно десятков миллионов рублей. Очевидно, что часть задолженности ее семья хочет погасить, поэтому на продажу уже выставлена квартира Блиновской в одном из элитных жилых комплексов Москвы. Цена недвижимости — 90 млн рублей, и покупатель, как указывается в некоторых источниках, на нее уже есть.
Речь идет о 120-метровой квартире в жилом комплексе «Донской Олимп» в центре Москвы. Формально жилье записано на отца Блиновской, однако продаже это не мешает — предварительный договор, как пишут в СМИ, уже заключен, однако сделку провести пока нельзя, поскольку квартира все еще находится под арестом. Если суд даст добро на сделку, семья Блиновской сможет внести 90 миллионов рублей в счет погашения ее долга.
Судя по фото, опубликованным в объявлении о продаже квартиры Блиновской, в жилье выполнен качественный ремонт в бежевых гаммах. В квартире есть большая гостиная, две спальни с ванными комнатами, лоджия, гардеробная комната, также есть мебель в классическом стиле, современная бытовая техника.
Дом, в котором находится квартира Блиновской, расположен в пешей доступности от старинного Донского монастыря, в зеленом и тихом районе с развитой инфраструктурой.
После того как трехкомнатная квартира Блиновской будет продана, создательница «Марафона желаний» будет подавать на банкротство, при этом адвокаты Блиновской все еще оспаривают ту сумму, которую ей предъявили.
Блиновская уже просила снять арест с ее транспортных средств с целью их продажи. За ней числятся роскошные автомобили «Ламборгини», «Бентли», мотоцикл, гидроцикл и другая техника. Если у Блиновской получится все это продать, она сможет выручить не менее ста миллионов рублей.
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