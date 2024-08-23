Екатерина Стриженова показала внуков-близнецов

Posted 23 августа, 08:43
Published 23 августа, 08:43
Modified 10 сентября, 06:13
Updated 10 сентября, 06:13
Судя по всему, Анастасия и ее муж Петр приехали погостить к родителям. Поэтому Екатерина наслаждается времяпрепровождением с любимыми внучатами. В ее соцсетях появился пост, в котором она показывает малышей и рассказывает, какими забавными они растут.
«Нам исполнился год! Это первая двойня в нашей семье, поэтому опыта набираемся по ходу. Главное — любовь и режим, иначе перманентный хаос. Голубоглазый блондин Александр старше кареглазого Георгия всего на 6 минут, но они такие разные по всем статьям — от темперамента до вкуса», — с любовью пишет знаменитая бабушка.
Кстати, мальчики не близнецы, а именно двойняшки. Подписчики Екатерины пишут, что маленький Александр растет просто копией своего известного дедушки, видимо, потому и был назван в его честь.
Напомним, что Анастасия Стриженова вышла замуж в 2013 году за финансиста Петра Грищенко. В 2018 году на свет появился их первенец Петр. А в 2023 — двойняшки Александр и Георгий. Младшая дочь Стриженовых Александра тоже недавно вышла замуж за давнего друга Антона Чурекова, но пока не планирует радовать родителей внуками.
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