Екатерина Стриженова показала внуков-близнецов

Напомним, что Анастасия Стриженова вышла замуж в 2013 году за финансиста Петра Грищенко. В 2018 году на свет появился их первенец Петр. А в 2023 — двойняшки Александр и Георгий. Младшая дочь Стриженовых Александра тоже недавно вышла замуж за давнего друга Антона Чурекова, но пока не планирует радовать родителей внуками.