Алла Пугачева гуляет по Юрмале без косметики и делает селфи с фанатами

Алла Борисовна с семьей прибыла в Юрмалу еще в июле, чтобы побывать на фестивале «Лайма», который проводит ее близкая подруга Лайма Вайкуле, которая, как и Галкин*, сегодня активно критикует политику России. На фестивале Пугачева предстала перед камерами при полном параде, зрители удивились, увидев ее такой цветущей и помолодевшей. Сразу же поползли слухи о том, что артистка сделала очередную пластическую операцию, чтобы сбросить визуально еще десяток лет.