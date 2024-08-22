Алла Пугачева гуляет по Юрмале без косметики и делает селфи с фанатами

Posted 22 августа, 14:02
Published 22 августа, 14:02
Modified 10 сентября, 06:12
Updated 10 сентября, 06:12
Алла Борисовна с семьей прибыла в Юрмалу еще в июле, чтобы побывать на фестивале «Лайма», который проводит ее близкая подруга Лайма Вайкуле, которая, как и Галкин*, сегодня активно критикует политику России. На фестивале Пугачева предстала перед камерами при полном параде, зрители удивились, увидев ее такой цветущей и помолодевшей. Сразу же поползли слухи о том, что артистка сделала очередную пластическую операцию, чтобы сбросить визуально еще десяток лет.
Но свежие фото Примадонны из той же Юрмалы доказывают: пластики у Пугачевой не было, а хорошо выглядеть звезде помогают удачный макияж и грамотное освещение. Сейчас Алла Борисовна вместе с мужем часто прогуливается по улицам курортной Юрмалы и соглашается сфотографироваться со всеми желающими. На днях Галкин* опубликовал свежее фото супруги, на котором она предстала без мейкапа и фильтров.
Фанаты отмечают, что выглядит Пугачева для своего возраста очень хорошо — певице 75 лет. У нее здоровый цвет лица, белоснежная улыбка и сияющий взгляд женщины, которая хорошо себя чувствует и наслаждается жизнью. Судя по всему, уехав от палящей жары в Израиле, певица действительно почувствовала себя лучше.
Максим Галкин* признан иноагентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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Андрей Макаревич*** признан иноагентом по решению Минюста РФ от 2.09.2022.
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