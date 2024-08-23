«На дороге не валяются»: многодетные Тепляковы нашли 28 миллионов на жилье

В семье Тепляковых летом 2024 года появился девятый ребенок. Пользователи соцсетей недоумевали, как теперь семейство будет размещаться в однокомнатной квартире, в которой Тепляковы проживали в течение нескольких лет. Глава семьи Евгений Тепляков заявлял, что он с супругой и детьми живет действительно в однокомнатной квартире, площадь которой составляет всего 30 квадратных метров. На вопросы о том, как они могут вообще существовать в таких условиях, Тепляков заявлял, что могут — и точка, отмечая, что вместе с ними живут еще и кошки.