«На дороге не валяются»: многодетные Тепляковы нашли 28 миллионов на жилье

Posted 23 августа, 09:36
Published 23 августа, 09:36
Modified 10 сентября, 06:15
Updated 10 сентября, 06:15
В семье Тепляковых летом 2024 года появился девятый ребенок. Пользователи соцсетей недоумевали, как теперь семейство будет размещаться в однокомнатной квартире, в которой Тепляковы проживали в течение нескольких лет. Глава семьи Евгений Тепляков заявлял, что он с супругой и детьми живет действительно в однокомнатной квартире, площадь которой составляет всего 30 квадратных метров. На вопросы о том, как они могут вообще существовать в таких условиях, Тепляков заявлял, что могут — и точка, отмечая, что вместе с ними живут еще и кошки.
Стоит отметить, что квартиру Тепляковы снимали — по крайней мере, так говорил глава семейства. Однако летом стало известно, что владелец жилья отказался продлевать договор, и Тепляковых попросту выселили. Именно тогда и появилась информация, что на самом деле семейство снимало вовсе не однокомнатную, а трехкомнатную 90-метровую квартиру. Однако и ее Тепляковы лишились, заставив беспокоиться пользователей соцсетей — где теперь будут жить родители и их девять детей?
Ситуацию прояснил Евгений Тепляков, который продемонстрировал подписчикам своего канала документ о получении участка земли за пределами МКАД. Он отметил, что семье предложили либо взять участок, либо получить финансовую компенсацию в размере 28 миллионов рублей. Какое решение принять — над этим семья пока еще размышляет. «28 миллионов на дороге не валяются», как справедливо заметил многодетный отец.
Земельный участок Тепляковым выделяется в формате соцподдержки — семья как многодетная стоит на учете. Однако за право получить землю ей пришлось побороться: Евгений Тепляков писал письма в различные инстанции, обращался к чиновникам, и, наконец, его действия возымели результат.
Сам Тепляков выразил благодарность столичному правительству и другим ведомствам, которые помогли им добиться ответа. Глава многодетной семьи отмечает, что ему придется пройти массу согласований, собрать документы.
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