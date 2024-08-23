newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 августа, 09:36

Published 23 августа, 09:36

Modified 10 сентября, 06:15

Updated 10 сентября, 06:15

«На дороге не валяются»: многодетные Тепляковы нашли 28 миллионов на жилье

«На дороге не валяются»: многодетные Тепляковы нашли 28 миллионов на жилье

23 августа 2024, 09:36
Фото: скриншот/youtube.com/Редакция
«На дороге не валяются»: многодетные Тепляковы нашли 28 миллионов на жилье
В скандально известной семье Тепляковых родился девятый по счету ребенок. Сразу же нашлась крупная сумма на покупку собственного жилья — рассказываем, кто помог многодетному семейству.

Где жили Тепляковы в Москве

В семье Тепляковых летом 2024 года появился девятый ребенок. Пользователи соцсетей недоумевали, как теперь семейство будет размещаться в однокомнатной квартире, в которой Тепляковы проживали в течение нескольких лет. Глава семьи Евгений Тепляков заявлял, что он с супругой и детьми живет действительно в однокомнатной квартире, площадь которой составляет всего 30 квадратных метров. На вопросы о том, как они могут вообще существовать в таких условиях, Тепляков заявлял, что могут — и точка, отмечая, что вместе с ними живут еще и кошки.

В семье Тепляковых летом 2024 года появился девятый ребенокВ семье Тепляковых летом 2024 года появился девятый ребенок
В семье Тепляковых летом 2024 года появился девятый ребенок. Фото: скриншот/youtube.com/Редакция
Дочь Абдулова выбрала режиссерский факультет ВГИКа
Узнать подробнее

Куда переезжает семья Тепляковых

Стоит отметить, что квартиру Тепляковы снимали — по крайней мере, так говорил глава семейства. Однако летом стало известно, что владелец жилья отказался продлевать договор, и Тепляковых попросту выселили. Именно тогда и появилась информация, что на самом деле семейство снимало вовсе не однокомнатную, а трехкомнатную 90-метровую квартиру. Однако и ее Тепляковы лишились, заставив беспокоиться пользователей соцсетей — где теперь будут жить родители и их девять детей?

Ситуацию прояснил Евгений Тепляков, который продемонстрировал подписчикам своего канала документ о получении участка земли за пределами МКАД. Он отметил, что семье предложили либо взять участок, либо получить финансовую компенсацию в размере 28 миллионов рублей. Какое решение принять — над этим семья пока еще размышляет. «28 миллионов на дороге не валяются», как справедливо заметил многодетный отец.

Евгений Тепляков продемонстрировал подписчикам своего канала документ о получении участка земли за пределами МКАДЕвгений Тепляков продемонстрировал подписчикам своего канала документ о получении участка земли за пределами МКАД
Евгений Тепляков продемонстрировал подписчикам своего канала документ о получении участка земли за пределами МКАД. Фото: скриншот/youtube.com/Редакция

Земельный участок Тепляковым выделяется в формате соцподдержки — семья как многодетная стоит на учете. Однако за право получить землю ей пришлось побороться: Евгений Тепляков писал письма в различные инстанции, обращался к чиновникам, и, наконец, его действия возымели результат.

Сам Тепляков выразил благодарность столичному правительству и другим ведомствам, которые помогли им добиться ответа. Глава многодетной семьи отмечает, что ему придется пройти массу согласований, собрать документы.

Читайте также:
В Госдуме возмущены гонораром SHAMAN на День Оренбурга — певец получит 16 млн рублейМихаил Башкатов рассказал о своей истории любви и крепкой семьеХудожественная неверность: лучшие фильмы о женской измене
#Мария Казак#Общество#Знаменитости#Семья#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика