В Госдуме возмущены гонораром SHAMAN на День Оренбурга — певец получит 16 млн рублей

Дело даже не в том, что певец недостоин получить такую сумму, просто Оренбуржье, которое до сих пор «расхлебывает» последствия недавнего паводка, просто не в состоянии тратить такие деньги на развлечения, считают местные жители. Ведь многие оренбуржцы так и не получили компенсацию за утраченное вследствие стихии жилье.