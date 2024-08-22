В Госдуме возмущены гонораром SHAMAN на День Оренбурга — певец получит 16 млн рублей

Posted 22 августа, 11:26
Published 22 августа, 11:26
Modified 10 сентября, 06:10
Updated 10 сентября, 06:10
Дело даже не в том, что певец недостоин получить такую сумму, просто Оренбуржье, которое до сих пор «расхлебывает» последствия недавнего паводка, просто не в состоянии тратить такие деньги на развлечения, считают местные жители. Ведь многие оренбуржцы так и не получили компенсацию за утраченное вследствие стихии жилье.
В Сети даже посчитали, что на гонорар SHAMAN можно было оказать помощь более 1,5 тысячам пострадавших. Да и других проблем в городе много — те же неблагоустроенные дороги, квоты на лечение, приюты для бездомных животных и пр.
Возмущения оренбуржцев достигли Москвы. Заоблачными гонорарами SHAMAN заинтересовались в Госдуме. Так, председателем Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила губернатору Оренбургской области Денису Паслеру письмо, в котором просит разобраться в сложившейся ситуации.
В послании подчеркивается нецелесообразность подобных трат из городского бюджета, в то время как город переживает последствия стихии. Во все времена средства на городские развлечения были спонсорскими вложениями. И в Оренбургской области, где располагаются крупные нефтедобывающие предприятия, дефицита в этом быть не должно.
«Особенно сомнительно и цинично выглядит финансирование из городского бюджета подобных мероприятий в период проведения СВО и избирательной кампании по выборам губернатора Оренбургской области», — говорится в письме.
Пока что недовольные оренбуржцы получили только один комментарий от властей. Замминистра региональной и информполитики Инна Аверкова ответила изданию «Подъем», что гонорар, который выделен на концерт SHAMAN вряд ли закроет те потребности, которые сегодня есть у жителей.
«Действительно регион пережил серьезнейший паводок и сейчас идут работы по восстановлению. Люди получают выплаты, занимаются восстановлением своих домов. Но, с другой стороны, объективности ради, 16 миллионов вряд ли закроют ту большую проблему, которая сегодня есть у жителей. Выплачено уже более нескольких миллиардов. И это не предел. Возмущение, конечно, есть и его можно понять. Но одно не отменяет другого. Средства на SHAMAN — это средства на SHAMAN, а на компенсации жилья и восстановление утраченной инфраструктуры — это совершенно другие средства, бюджеты и совершенно другие уровни принятия решения», — ответила представитель регионального правительства.
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