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Posted 23 августа, 08:53

Published 23 августа, 08:53

Modified 10 сентября, 06:14

Updated 10 сентября, 06:14

Дочь Филиппа Киркорова призналась, что родилась от суррогатной матери

23 августа 2024, 08:53
Дети Филиппа Киркорова взрослеют и буквально на глазах превращаются в юных звездочек своего поколения.

Так, Мартин Киркоров активно увлекается спортом, его часто задействуют в модных показах. Алла-Виктория преуспевает в качестве блогера — девочка делает обзоры нарядов и игрушек, рассказывает о том, как ярко и весело проводит время.

Старшая дочь Филиппа Бедросовича выходит в прямой эфир соцсетей и отвечает на вопросы своих фолловеров. К примеру, недавно она ответила на вопрос о маме, который ей часто задают.

«Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери», — сказала Алла-Виктория.

Также девочка рассказала подписчикам и о происхождении своего двойного имени:

«Алла — в честь папиной бывшей, а Виктория — в честь папиной мамы».

Поклонники и их родители похвалили девочку за рассудительность и отсутствие комплексов. Многие даже не думали, что ребятам открыта тайна их рождения. Как оказалось, звездный папа Филипп ничего от них не скрывает и воспитывает детей в атмосфере абсолютной открытости и доверия.

Напомним: о рождении долгожданного первенца — дочери Аллы-Виктории — певец объявил со сцены музыкальной премии «Золотой граммофон» в 2011 году. А через год со сцены на концерте в Софии он во всеуслышание заявил о рождении сына Мартина-Кристо. Сегодня дети народного артиста учатся за границей, а именно в Дубае, в международной школе Swiss International Scientific School.

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