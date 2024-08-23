Дочь Филиппа Киркорова призналась, что родилась от суррогатной матери

Posted 23 августа, 08:53
Published 23 августа, 08:53
Modified 10 сентября, 06:14
Updated 10 сентября, 06:14
Так, Мартин Киркоров активно увлекается спортом, его часто задействуют в модных показах. Алла-Виктория преуспевает в качестве блогера — девочка делает обзоры нарядов и игрушек, рассказывает о том, как ярко и весело проводит время.
Старшая дочь Филиппа Бедросовича выходит в прямой эфир соцсетей и отвечает на вопросы своих фолловеров. К примеру, недавно она ответила на вопрос о маме, который ей часто задают.
«Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери», — сказала Алла-Виктория.
Также девочка рассказала подписчикам и о происхождении своего двойного имени:
«Алла — в честь папиной бывшей, а Виктория — в честь папиной мамы».
Поклонники и их родители похвалили девочку за рассудительность и отсутствие комплексов. Многие даже не думали, что ребятам открыта тайна их рождения. Как оказалось, звездный папа Филипп ничего от них не скрывает и воспитывает детей в атмосфере абсолютной открытости и доверия.
Напомним: о рождении долгожданного первенца — дочери Аллы-Виктории — певец объявил со сцены музыкальной премии «Золотой граммофон» в 2011 году. А через год со сцены на концерте в Софии он во всеуслышание заявил о рождении сына Мартина-Кристо. Сегодня дети народного артиста учатся за границей, а именно в Дубае, в международной школе Swiss International Scientific School.
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