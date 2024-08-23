Дочь Филиппа Киркорова призналась, что родилась от суррогатной матери

Напомним: о рождении долгожданного первенца — дочери Аллы-Виктории — певец объявил со сцены музыкальной премии «Золотой граммофон» в 2011 году. А через год со сцены на концерте в Софии он во всеуслышание заявил о рождении сына Мартина-Кристо. Сегодня дети народного артиста учатся за границей, а именно в Дубае, в международной школе Swiss International Scientific School.