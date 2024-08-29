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Posted 29 августа, 17:41

Published 29 августа, 17:41

Modified 10 сентября, 04:50

Updated 10 сентября, 04:50

Цвет ушной серы расскажет, какие заболевания могут протекать в организме

Какой цвет ушной серы сигнализирует о серьезной патологии организма

29 августа 2024, 17:41
Фото: pxhere.com
Цвет ушной серы расскажет, какие заболевания могут протекать в организме
Ушная сера необходима для нормального функционирования органа слуха. В норме она желтого или коричневатого цвета. Если же сера, скопившаяся в ухе, меняет цвет, это свидетельствует о том, что в организме проходят определенные воспалительные процессы. Главное — вовремя выявить и обратиться к врачу.

О чем говорит изменившийся цвет серы

Желтая — здоровая ушная сера. Также допускаются ее оттенки с уклоном в коричневый. Текстура серы при этом мягкая, слегка липковатая.

Сероватая — говорит о том, что в ухе происходит процесс самоочищения. Консистенция серы при этом слоистая, сыпучая. Такой вид серы тоже в пределах нормы.

Темная или черная — изначально такой радикальный цвет может испугать. Но, как отмечают специалисты, делать этого не стоит, поскольку часто сера окрашивается в черный, когда слишком долго находится в слуховом проходе. Воск серы окисляется, к ней примешиваются частички грязи. Также черная сера часто бывает у пациентов, носящих слуховой аппарат.

Красная — говорит о том, что в сере есть кровь. Это нехороший признак, часто он свидетельствует о травме или воспалении. Но кровь может быть и результатом микротравмы, тогда тревогу бить не стоит. Так или иначе лучше вовремя обратиться к врачу и развеять все сомнения.

Зеленая — говорит о наличии инфекции. Сера при этом имеет неприятный запах. В этом случае тоже необходимая срочная консультация специалиста, который сделает назначение.

Почему сера скапливается в ушах?

Ушная сера предназначена для защиты слухового прохода от инфекции. Обычно уши самоочищаются, вместе с ороговевшими клетками старая сера удаляется естественным образом. Но иногда серы выделяется слишком много или она скапливается, образуя ушную пробку. Ни в коем случае не следует ковырять в ушах пальцами, ватными палочками или еще чего хуже спичками, чтобы удалить серную пробку. Это приведет к ее дальнейшему проникновению и усугубит проблему.

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#Алла Хан#Здоровье#Все материалы авторов
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