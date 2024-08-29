Какой цвет ушной серы сигнализирует о серьезной патологии организма

Posted 29 августа, 17:41
Published 29 августа, 17:41
Modified 10 сентября, 04:50
Updated 10 сентября, 04:50
Желтая — здоровая ушная сера. Также допускаются ее оттенки с уклоном в коричневый. Текстура серы при этом мягкая, слегка липковатая.
Сероватая — говорит о том, что в ухе происходит процесс самоочищения. Консистенция серы при этом слоистая, сыпучая. Такой вид серы тоже в пределах нормы.
Темная или черная — изначально такой радикальный цвет может испугать. Но, как отмечают специалисты, делать этого не стоит, поскольку часто сера окрашивается в черный, когда слишком долго находится в слуховом проходе. Воск серы окисляется, к ней примешиваются частички грязи. Также черная сера часто бывает у пациентов, носящих слуховой аппарат.
Красная — говорит о том, что в сере есть кровь. Это нехороший признак, часто он свидетельствует о травме или воспалении. Но кровь может быть и результатом микротравмы, тогда тревогу бить не стоит. Так или иначе лучше вовремя обратиться к врачу и развеять все сомнения.
Зеленая — говорит о наличии инфекции. Сера при этом имеет неприятный запах. В этом случае тоже необходимая срочная консультация специалиста, который сделает назначение.
Ушная сера предназначена для защиты слухового прохода от инфекции. Обычно уши самоочищаются, вместе с ороговевшими клетками старая сера удаляется естественным образом. Но иногда серы выделяется слишком много или она скапливается, образуя ушную пробку. Ни в коем случае не следует ковырять в ушах пальцами, ватными палочками или еще чего хуже спичками, чтобы удалить серную пробку. Это приведет к ее дальнейшему проникновению и усугубит проблему.
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