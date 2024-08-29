Какой цвет ушной серы сигнализирует о серьезной патологии организма

Красная — говорит о том, что в сере есть кровь. Это нехороший признак, часто он свидетельствует о травме или воспалении. Но кровь может быть и результатом микротравмы, тогда тревогу бить не стоит. Так или иначе лучше вовремя обратиться к врачу и развеять все сомнения.