Истерическая слепота: Причины и лечение

Таким образом, при подозрении на истерическую слепоту следует незамедлительно обратиться к специалистам — не только к офтальмологу, но и к психотерапевту. Кроме этого, в таком состоянии важно как можно больше находиться среди людей и не отказываться от поддержки окружающих.