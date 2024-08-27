Истерическая слепота: Причины и лечение

Posted 27 августа, 11:47
Published 27 августа, 11:47
Modified 10 сентября, 06:26
Updated 10 сентября, 06:26
Пациенты с диагнозом «истерическая слепота» отмечают у себя следующие симптомы:
Эти признаки могут наблюдаться как на одном глазу, так и на обоих. В особо тяжелых случаях психогенная слепота проявляется полной потерей зрения.
Причины развития психогенной слепоты:
Истерическая слепота является защитным механизмом психики, при котором мозг выключает зрение во избежание переизбытка негативных переживаний и давления. Также она может проявиться в ситуациях, которые кажутся человеку безвыходными.
Поскольку истерическая слепота имеет психическую природу, то для ее лечения обращаться нужно к психотерапевту. Специалисты, как правило, в таких случаях используют метод когнитивно-поведенческой терапии, направленный на работу с негативными мыслями и поведением. Для снижения уровня тревожности и облегчения депрессивного состояния врач может назначить препараты, обладающие седативным действием.
Наряду с психотерапией и медикаментозным лечением таким пациентам важно самостоятельно заботиться о своем психологическом здоровье: хорошо отдыхать, не пренебрегать прогулками на свежем воздухе, заниматься спортом или физкультурой, общаться с окружающими, делиться своими внутренними переживаниями с близкими людьми.
Таким образом, при подозрении на истерическую слепоту следует незамедлительно обратиться к специалистам — не только к офтальмологу, но и к психотерапевту. Кроме этого, в таком состоянии важно как можно больше находиться среди людей и не отказываться от поддержки окружающих.
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