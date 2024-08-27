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Posted 27 августа, 11:47

Published 27 августа, 11:47

Modified 10 сентября, 06:26

Updated 10 сентября, 06:26

Истерическая слепота: Причины и лечение

Истерическая слепота: Причины и лечение

27 августа 2024, 11:47
Фото: Изображение Midjourney
Истерическая слепота: Причины и лечение
Истерическая, или психогенная, слепота — это снижение или потеря зрения при отсутствии органических нарушений. Она развивается на фоне сильных эмоциональных переживаний или стресса.

Симптомы и причины

Пациенты с диагнозом «истерическая слепота» отмечают у себя следующие симптомы:

  • сужение полей зрения;
  • снижение четкости видимости объектов;
  • появление слепых пятен перед глазами;
  • светобоязнь;
  • неустойчивость аккомодации (приспособление к изменению освещения).

Эти признаки могут наблюдаться как на одном глазу, так и на обоих. В особо тяжелых случаях психогенная слепота проявляется полной потерей зрения.

Причины развития психогенной слепоты:

  • тяжелые жизненные события (например, расставание, потеря близкого человека);
  • хронический стресс;
  • психологические травмы;
  • подавленные воспоминания;
  • межличностные и внутренние конфликты.

Истерическая слепота является защитным механизмом психики, при котором мозг выключает зрение во избежание переизбытка негативных переживаний и давления. Также она может проявиться в ситуациях, которые кажутся человеку безвыходными.

Истерическая слепота является защитным механизмом психикиИстерическая слепота является защитным механизмом психики
Истерическая слепота является защитным механизмом психики. Фото: Изображение Midjourney

Лечение

Поскольку истерическая слепота имеет психическую природу, то для ее лечения обращаться нужно к психотерапевту. Специалисты, как правило, в таких случаях используют метод когнитивно-поведенческой терапии, направленный на работу с негативными мыслями и поведением. Для снижения уровня тревожности и облегчения депрессивного состояния врач может назначить препараты, обладающие седативным действием.

Наряду с психотерапией и медикаментозным лечением таким пациентам важно самостоятельно заботиться о своем психологическом здоровье: хорошо отдыхать, не пренебрегать прогулками на свежем воздухе, заниматься спортом или физкультурой, общаться с окружающими, делиться своими внутренними переживаниями с близкими людьми.

Таким образом, при подозрении на истерическую слепоту следует незамедлительно обратиться к специалистам — не только к офтальмологу, но и к психотерапевту. Кроме этого, в таком состоянии важно как можно больше находиться среди людей и не отказываться от поддержки окружающих.

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#Анна Борисова#Здоровье#Все материалы авторов
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