Если питомец заболел: как выбрать хорошую ветклинику для домашнего любимца

И наконец, не лишним будет обратить внимание на атмосферу в клинике и на то, как персонал обращается с пушистыми пациентами, — людей, которые относятся к животным с любовью, видно сразу, как и тех, кто их недолюбливает. Также стоит ознакомиться с отзывами владельцев, которые обращались в выбранную ветеринарную клинику. Однако к ним стоит относиться критически, так как оценки, особенно негативные, могут быть необъективными — например, если животное тяжело болело и ему не смогли помочь.