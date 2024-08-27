Почему число 13 у многих вызывает страх?

Posted 27 августа, 11:23
Published 27 августа, 11:23
Modified 10 сентября, 06:26
Updated 10 сентября, 06:26
Специалисты называют два психологических механизма, которые лежат в основе страха перед числом 13:
Психологи предлагают несколько способов справиться с трискайдекафобией.
В большинстве случаев люди не могут логически объяснить, почему они боятся числа 13. Специалисты рекомендуют подобрать положительные примеры, связанные с этим числом. Например, сколько замечательных людей родилось 13-го числа, какие победы одерживали игроки под номером 13, сколько радостных событий произошло в тринадцатилетнем возрасте.
Чтобы убедиться, что в числе 13 нет ничего страшного, можно с ним «подружиться». Например, специально купить место в тринадцатом ряду в кинотеатре, назначить встречу на 13:00, запланировать приятный отдых на пятницу 13-е.
Если страх все же не поддается контролю, то лучше обратиться за помощью к специалисту. Психологи при работе с фобиями обычно используют метод когнитивно-бихевиоральной терапии, включающей в себя работу с мыслями, убеждениями, установками и эмоциональным контролем. Благодаря наводящим вопросам специалиста клиент осознает, что между числом 13 и реальными жизненными событиями нет никакой связи.
Стоит отметить, что нумерофобия негативно сказывается на здоровье и качестве жизни, приводя к стрессу и повышенной тревожности, а в более тяжелом варианте — к развитию панических атак. То же самое касается и других суеверий. Например, страха перед черными котами, которые порой сами страдают от связанных с ними предубеждений.
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