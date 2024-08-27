Почему число 13 у многих вызывает страх?

Если страх все же не поддается контролю, то лучше обратиться за помощью к специалисту. Психологи при работе с фобиями обычно используют метод когнитивно-бихевиоральной терапии, включающей в себя работу с мыслями, убеждениями, установками и эмоциональным контролем. Благодаря наводящим вопросам специалиста клиент осознает, что между числом 13 и реальными жизненными событиями нет никакой связи.