Ошейник или шлейка? Как выбрать амуницию для собаки

Шлейку, как и ошейник, тоже следует выбирать, исходя из размера собаки. Лучше, если шлейка будет анатомическая, в этом случае она будет минимально влиять на паттерн движения животного. Этот предмет амуниции должен сидеть на собаке плотно, но не сдавливать ее тело, поэтому перед походом в магазин лучше всего будет измерить собаку или взять ее с собой на примерку.