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Posted 26 августа, 12:39

Published 26 августа, 12:39

Modified 10 сентября, 06:20

Updated 10 сентября, 06:20

Ошейник или шлейка? Как выбрать амуницию для собаки

Ошейник или шлейка? Как выбрать амуницию для собаки

26 августа 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney
Ошейник или шлейка? Как выбрать амуницию для собаки
Ошейник — обязательный атрибут для домашней собаки, признак того, что животное не бесхозное. Кто-то выводит собаку гулять, прикрепив поводок к ошейнику, а кто-то использует ошейник только для крепления адресника, а поводок цепляет к шлейке. Что же выбрать — ошейник или шлейку — читайте в статье.

Преимущества и недостатки ошейника

Выбор ошейников для собак, предлагаемых сегодня в онлайн- и офлайн-магазинах, достаточно велик, чтобы каждый владелец мог подобрать наиболее подходящий вариант для своего питомца. Ошейники изготавливаются из кожи, брезента, нейлона, биотана и в ряде случаев оснащаются дополнительными опциями типа подсветки или даже украшаются стразами. Если ошейник подобран правильно, собака его практически не ощущает, ей в нем комфортно.

Удобство ошейника — в его небольшом (по сравнению со шлейкой) размере и легкости приучения к нему собаки. Кроме того, ошейник довольно просто очистить в случае загрязнения. И конечно же, этот вид амуниции стоит дешевле, чем шлейка.

С другой стороны, ошейник не рекомендуется использовать для прогулок с собаками, имеющими заболевания шеи или спины. Кроме того, если питомец не умеет гулять на поводке, сильно тянет и дергает, высоки шансы того, что в какой-то момент он может получить травму шейного отдела позвоночника, трахеи, горла или мышц шеи, что делает этот вид амуниции непригодной для применения в отношении собак с поведенческими проблемами.

Кроме того, ошейник может способствовать сечению шерсти на шее у длинношерстных питомцев. А еще этот вид песьей амуниции не подходит представителям пород, у которых шея по обхвату больше головы (борзая, уиппет и др.) — такая собака с легкостью из него выскользнет.

Ошейник небольшой и легкий, его удобно очищать от грязиОшейник небольшой и легкий, его удобно очищать от грязи
Ошейник небольшой и легкий, его удобно очищать от грязи. Фото: Изображение Midjourney
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Плюсы и минусы шлейки

По сравнению с ошейником шлейка более надежна, из нее собака не вывернется с такой легкостью. Использовать шлейку рекомендуется для прогулки с собакой по оживленным людным местам, а также для пугливых и нервных животных, остро реагирующих на любой раздражитель. Если же собака будет тянуть и дергать, нагрузка распределяется по всему телу животного, тем самым исключается возможность повреждения шеи или спины.

Однако к шлейке собаку сложнее приучить, нежели к ошейнику. Кроме того, она сама по себе тяжелее и более громоздкая, и как бы хорошо шлейка ни была подобрана, она неизбежно меняет естественный паттерн движения собаки. А еще шлейка может способствовать вытиранию шерсти у пушистых собак.

Шлейка более надежна, чем ошейникШлейка более надежна, чем ошейник
Шлейка более надежна, чем ошейник. Фото: Изображение Midjourney

Так что же выбрать?

Если у животных имеются заболевания позвоночника, сердца или легких, были травмы спины или шеи, эксперты рекомендуют остановить выбор на шлейке. Этот вид амуниции стоит также приобрести, если у вас собака-брахицефал (с приплюснутой мордой). В остальных же случаях можно поэкспериментировать с амуницией и в итоге выбрать то, что больше подойдет вашему питомцу.

Покупать ошейник следует, ориентируясь в первую очередь на размер собаки — этот предмет амуниции должен сидеть не слишком туго, но не болтаться свободно. Ошейники из кожи хорошо смотрятся, прочные и «долгоиграющие», но они дороже, чем, например, нейлоновые, которые, может быть, выглядят не так представительно, однако имеют высокую износостойкость, и их легко очистить в случае загрязнения.

Шлейку, как и ошейник, тоже следует выбирать, исходя из размера собаки. Лучше, если шлейка будет анатомическая, в этом случае она будет минимально влиять на паттерн движения животного. Этот предмет амуниции должен сидеть на собаке плотно, но не сдавливать ее тело, поэтому перед походом в магазин лучше всего будет измерить собаку или взять ее с собой на примерку.

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#Ольга Питиримова#Общество#Собака#Животные#Все материалы авторов#Питомцы#Полезные советы
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