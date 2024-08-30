Должен остаться только один: как эволюционируют домашние собаки в мире без людей

Posted 30 августа, 09:59
Published 30 августа, 09:59
Modified 10 сентября, 05:47
Updated 10 сентября, 05:47
По мнению профессора эпидемиологии животных Королевского ветеринарного колледжа доктора Дэна О’Нила, все породы собак, выведенные человеком, перестанут существовать не позднее чем через 5 лет после исчезновения людей. Это будет обусловлено тем, что собаки начнут спариваться безо всякого контроля со стороны, и в итоге останутся лишь наиболее приспособленные к жизни особи.
В частности, больше не будет собак с короткими лапами и приплюснутой мордой. Взамен сформируются единая внешность и физические характеристики — по сути, это будет идеальная собака, обладающая всеми необходимыми возможностями для охоты и выживания. Сегодня яркий пример подобного естественного отбора можно наблюдать у бродячих собак, несколько поколений которых живут на улице. Такие особи, которых можно наблюдать по всему миру, обладают схожей внешностью и размером, а еще у них отличное здоровье.
Эксперт также отметил, что собаки, которые выведутся без участия человека, будут стройными и поджарыми, без признаков ожирения. У них также сформируются «классические» морды с острым носом, которым животные смогут лучше улавливать запахи, уши будут большими и стоячими, а хвост — длинным и пушистым. И конечно же, у новых собак будут длинные и сильные лапы, необходимые им для преодоления больших расстояний в поисках пищи.
Таким образом, с исчезновением людей все коротколапые, плоскомордые и бесхвостые породы, а также породы собак с длинными висячими ушами безвозвратно канут в прошлое как неспособные существовать без постоянного участия человека.
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