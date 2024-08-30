Должен остаться только один: как эволюционируют домашние собаки в мире без людей

В частности, больше не будет собак с короткими лапами и приплюснутой мордой. Взамен сформируются единая внешность и физические характеристики — по сути, это будет идеальная собака, обладающая всеми необходимыми возможностями для охоты и выживания. Сегодня яркий пример подобного естественного отбора можно наблюдать у бродячих собак, несколько поколений которых живут на улице. Такие особи, которых можно наблюдать по всему миру, обладают схожей внешностью и размером, а еще у них отличное здоровье.