Ученые рассказали, как из совы превратиться в жаворонка

Свет является одним из главных внешних раздражителей, влияющих на работу гипоталамуса. Поэтому те, у кого есть привычка сидеть в поздние часы в комнате с включенным светом, искусственно перестраивают свой организм на более позднее засыпание. Причем особенно бодрит синий свет: его эффект такой же, как и у дневного света. В связи с этим ученые рекомендуют не пользоваться перед сном гаджетами, поскольку их экраны имеют синюю подсветку.