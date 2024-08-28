Отдых для россиян в 2025 году подорожает на 25 процентов

Прежде всего, отдых подорожает из-за роста цен на железнодорожные и авиабилеты. Причем эта тенденция связана не только с возросшими расходами компаний-перевозчиков. Дело в том, что спрос на путешествия остается достаточно высоким. Речь идет как о поездках внутри России, так и за ее пределы. Эксперты отмечают, что россияне не намерены отказываться от туристических поездок и готовы тратить на них больше денег. Причем многие уже сейчас начинают делать накопления для путешествий на следующий год.