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Posted 28 августа, 11:24

Published 28 августа, 11:24

Modified 10 сентября, 06:30

Updated 10 сентября, 06:30

Отдых для россиян в 2025 году подорожает на 25 процентов

Отдых для россиян в 2025 году подорожает на 25 процентов

28 августа 2024, 11:24
Фото: Изображение Midjourney
Отдых для россиян в 2025 году подорожает на 25 процентов
В следующем году путешествия обойдутся россиянам на 25 процентов дороже по сравнению с текущим туристическим сезоном.

Аналитики подсчитали, что следующим летом стоимость отдыха обойдется в среднем в 180 тысяч рублей. Это на тридцать тысяч рублей дороже, чем этим летом.

Рост стоимости отдыха обусловлен такими факторами, как подорожание топлива и деталей для самолетов, вызванное усложнением логистики. Кроме этого, возросли операционные расходы транспортных организаций.

Прежде всего, отдых подорожает из-за роста цен на железнодорожные и авиабилеты. Причем эта тенденция связана не только с возросшими расходами компаний-перевозчиков. Дело в том, что спрос на путешествия остается достаточно высоким. Речь идет как о поездках внутри России, так и за ее пределы. Эксперты отмечают, что россияне не намерены отказываться от туристических поездок и готовы тратить на них больше денег. Причем многие уже сейчас начинают делать накопления для путешествий на следующий год.

По данным аналитиков, большинство россиян предпочитают отдыхать в горах или на морском побережье. Наиболее популярными туристическими направлениями по-прежнему остаются страны СНГ, Юго-Восточной Азии, а также разные регионы России.

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#Анна Борисова#Общество#Все материалы авторов
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