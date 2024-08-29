Дешевле не найдешь! Где купить самые недорогие авиабилеты в России — названы города с дешевыми авиарейсами за рубеж

Posted 29 августа, 08:08
Published 29 августа, 08:08
Modified 10 сентября, 06:10
Updated 10 сентября, 06:10
Традиционно в России самые дешевые авиабилеты на зарубежные рейсы можно купить в крупных городах. В сентябре 2024 года в этот топ не вошла Москва. Но из Сочи, Санкт-Петербурга и Казани можно улететь за границу дешевле всего. В топ городов с самыми дешевыми авиабилетами также входят Минеральные Воды.
Наиболее популярные среди россиян направления в сентябре 2024 года — Армения, Казахстан, Грузия, Белоруссия, Азербайджан.
В топе авианаправлений на сентябрь 2024 года за границу — Турция, ОАЭ, Китай, Италия.
Эксперты советуют планировать авиарейсы на вторую половину месяца. В первой половине сентября многие компании бронируют авиабилеты для деловых поездок и командировок, что создает дополнительный спрос. Поэтому во второй половине месяца авиабилеты будут дешевле.
Авиабилеты дешевле, если пользоваться не прямыми рейсами. Выбирайте рейсы с пересадками — стоимость может быть вдвое меньше.
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