Дешевле не найдешь! Где купить самые недорогие авиабилеты в России — названы города с дешевыми авиарейсами за рубеж

Традиционно в России самые дешевые авиабилеты на зарубежные рейсы можно купить в крупных городах. В сентябре 2024 года в этот топ не вошла Москва. Но из Сочи, Санкт-Петербурга и Казани можно улететь за границу дешевле всего. В топ городов с самыми дешевыми авиабилетами также входят Минеральные Воды.