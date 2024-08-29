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Posted 29 августа, 08:08

Published 29 августа, 08:08

Modified 10 сентября, 06:10

Updated 10 сентября, 06:10

Дешевые перелеты: откуда дешевле улететь за границу из России

Дешевле не найдешь! Где купить самые недорогие авиабилеты в России — названы города с дешевыми авиарейсами за рубеж

29 августа 2024, 08:08
Фото: Изображение Midjourney
Дешевые перелеты: откуда дешевле улететь за границу из России
Эксперты назвали города в России, где авиабилеты за рубеж стоят дешевле всего. Сколько стоят самые недорогие авиабилеты и куда по ним можно улететь в сентябре 2024 года?

Традиционно в России самые дешевые авиабилеты на зарубежные рейсы можно купить в крупных городах. В сентябре 2024 года в этот топ не вошла Москва. Но из Сочи, Санкт-Петербурга и Казани можно улететь за границу дешевле всего. В топ городов с самыми дешевыми авиабилетами также входят Минеральные Воды.

Ближнее зарубежье

Наиболее популярные среди россиян направления в сентябре 2024 года — Армения, Казахстан, Грузия, Белоруссия, Азербайджан.

  • Самые недорогие авиабилеты на сентябрь в 2024 году — в Минск. В столицу Беларуси можно отправиться из Санкт-Петербурга всего за 3,7 тыс. рублей в одну сторону.
  • В Казахстан из Минвод авиабилет стоит от 9,6 тыс. рублей (туда-обратно). А из Казани и Сочи в этом направлении авиаперелеты стоят от 5,7 тыс. руб. до 7 тыс. руб. в одну сторону.
  • В Азербайджан самые выгодные рейсы из Москвы — от 9,8 тыс. рублей в одну сторону.
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Дальнее зарубежье

В топе авианаправлений на сентябрь 2024 года за границу — Турция, ОАЭ, Китай, Италия.

  • Дешевле всего авиабилеты можно купить в Сочи: от 7,8 тыс. рублей в Стамбул и от 11,7 тыс. рублей в Абу-Даби или Венецию.
  • В Китай дешевле всего купить авиабилеты в сентябре 2024 года из Иркутска, Владивостока, Новосибирска. Правда, агрегаторы не уточняют цены.

Как купить самый дешевый авиабилет

Эксперты советуют планировать авиарейсы на вторую половину месяца. В первой половине сентября многие компании бронируют авиабилеты для деловых поездок и командировок, что создает дополнительный спрос. Поэтому во второй половине месяца авиабилеты будут дешевле.

Авиабилеты дешевле, если пользоваться не прямыми рейсами. Выбирайте рейсы с пересадками — стоимость может быть вдвое меньше.

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