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Posted 22 августа, 10:14

Published 22 августа, 10:14

Modified 10 сентября, 06:08

Updated 10 сентября, 06:08

Олл-инклюзив в России и за границей: наш редактор сравнивает отели

Олл-инклюзив в России и за границей: наш редактор сравнивает отели

22 августа 2024, 10:14
Фото: 1MI
Олл-инклюзив в России и за границей: наш редактор сравнивает отели
Наш редактор неоднократно отдыхала за границей в отелях, работающих по системе all inclusive («все включено»), а этим летом решила протестировать ее в российских гостиницах.

«Все включено» — там и здесь

Сразу отмечу, что в 2024 году отели в России, которые работают по системе «все включено», предоставляют услуги по определенному стандарту. Раньше это было необязательно, поэтому, как рассказывают мои знакомые, в отечественных гостиницах от «все включено» можно было ожидать чего угодно. Сейчас высокие требования предъявляются буквально ко всему — бассейнам, спа, питанию, инфраструктуре для детей. Только если гостиница всем этим требованиям соответствует, она может позиционировать себя как all inclusive.

Отели в России, которые работают по системе «все включено», предоставляют услуги по определенному стандартуОтели в России, которые работают по системе «все включено», предоставляют услуги по определенному стандарту
Отели в России, которые работают по системе «все включено», предоставляют услуги по определенному стандарту. Фото: 1MI

В российском отеле all inclusive у меня в номере были бесплатный мини-бар, станция для приготовления кофе, сейф. Давали тапочки, халат. В ресторан нужно было одеваться согласно дресс-коду, поскольку отель был пятизвездным. В гостиницах рангом ниже такого требования нет.

В ресторан нужно было одеваться согласно дресс-коду, поскольку отель был пятизвезднымВ ресторан нужно было одеваться согласно дресс-коду, поскольку отель был пятизвездным
В ресторан нужно было одеваться согласно дресс-коду, поскольку отель был пятизвездным. Фото: 1MI

Мне понравилось питание — достаточно разнообразное, было специальное меню, в том числе вегетарианское. Также было несколько баров, как и в турецких отелях. В моей гостинице был кинозал, два бассейна — открытый и закрытый. Среди гостей много семей с детьми — очевидно, такой формат отдыха им удобен.

Мне понравилось питание — достаточно разнообразное, было специальное меню, в том числе вегетарианскоеМне понравилось питание — достаточно разнообразное, было специальное меню, в том числе вегетарианское
Мне понравилось питание — достаточно разнообразное, было специальное меню, в том числе вегетарианское. Фото: 1MI

Где дешевле

Многие из нас успели привыкнуть к тому, что отдых в турецких отелях «все включено» демократичный. Однако все меняется, и лично моей семье в этом году отдыхать в любимом отеле в Анталии было накладно. Именно поэтому мы решили отдохнуть в России.

Лично моей семье в этом году отдыхать в любимом отеле в Анталии было накладноЛично моей семье в этом году отдыхать в любимом отеле в Анталии было накладно
Лично моей семье в этом году отдыхать в любимом отеле в Анталии было накладно. Фото: 1MI

Могу сказать, что цены меня приятно удивили — явно не выше, чем в Турции, а попадались и даже более доступные предложения. Вероятно, российские отели серьезно конкурируют друг с другом за гостей и стараются предложить наиболее выгодные и привлекательные условия.

Считаю, что отдых в российском отеле «все включено» обошелся гораздо дешевле, в том числе и благодаря перелету. По России авиабилеты гораздо дешевле, чем за границу.

По России авиабилеты гораздо дешевле, чем за границуПо России авиабилеты гораздо дешевле, чем за границу
По России авиабилеты гораздо дешевле, чем за границу. Фото: 1MI

Вывод такой: уже сегодня российский олл инклюзив составляет достойную конкуренцию заграничным отелям, и я рекомендую туристам как минимум протестировать эту систему в нашей стране.

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