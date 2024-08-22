Олл-инклюзив в России и за границей: наш редактор сравнивает отели

Posted 22 августа, 10:14
Published 22 августа, 10:14
Modified 10 сентября, 06:08
Updated 10 сентября, 06:08
Сразу отмечу, что в 2024 году отели в России, которые работают по системе «все включено», предоставляют услуги по определенному стандарту. Раньше это было необязательно, поэтому, как рассказывают мои знакомые, в отечественных гостиницах от «все включено» можно было ожидать чего угодно. Сейчас высокие требования предъявляются буквально ко всему — бассейнам, спа, питанию, инфраструктуре для детей. Только если гостиница всем этим требованиям соответствует, она может позиционировать себя как all inclusive.
В российском отеле all inclusive у меня в номере были бесплатный мини-бар, станция для приготовления кофе, сейф. Давали тапочки, халат. В ресторан нужно было одеваться согласно дресс-коду, поскольку отель был пятизвездным. В гостиницах рангом ниже такого требования нет.
Мне понравилось питание — достаточно разнообразное, было специальное меню, в том числе вегетарианское. Также было несколько баров, как и в турецких отелях. В моей гостинице был кинозал, два бассейна — открытый и закрытый. Среди гостей много семей с детьми — очевидно, такой формат отдыха им удобен.
Многие из нас успели привыкнуть к тому, что отдых в турецких отелях «все включено» демократичный. Однако все меняется, и лично моей семье в этом году отдыхать в любимом отеле в Анталии было накладно. Именно поэтому мы решили отдохнуть в России.
Могу сказать, что цены меня приятно удивили — явно не выше, чем в Турции, а попадались и даже более доступные предложения. Вероятно, российские отели серьезно конкурируют друг с другом за гостей и стараются предложить наиболее выгодные и привлекательные условия.
Считаю, что отдых в российском отеле «все включено» обошелся гораздо дешевле, в том числе и благодаря перелету. По России авиабилеты гораздо дешевле, чем за границу.
Вывод такой: уже сегодня российский олл инклюзив составляет достойную конкуренцию заграничным отелям, и я рекомендую туристам как минимум протестировать эту систему в нашей стране.
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