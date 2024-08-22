Олл-инклюзив в России и за границей: наш редактор сравнивает отели

Сразу отмечу, что в 2024 году отели в России, которые работают по системе «все включено», предоставляют услуги по определенному стандарту. Раньше это было необязательно, поэтому, как рассказывают мои знакомые, в отечественных гостиницах от «все включено» можно было ожидать чего угодно. Сейчас высокие требования предъявляются буквально ко всему — бассейнам, спа, питанию, инфраструктуре для детей. Только если гостиница всем этим требованиям соответствует, она может позиционировать себя как all inclusive.