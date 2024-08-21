Путешествие в Калининград на поезде: опыт нашего редактора

Posted 21 августа, 10:11
Published 21 августа, 10:11
Modified 10 сентября, 06:08
Updated 10 сентября, 06:08
В Калининград действительно проще добраться на самолете. Это быстрее, нужно меньше документов. Но есть нюанс — в высокий сезон цены на авиабилеты начинают сильно кусаться, поскольку Калининград остается очень популярным направлением.
Именно цены сподвигли меня на решение отправиться в Калининград на поезде. К тому же мне было интересно, как пройдет такое путешествие, да и в принципе на поездах я не ездила давно и успела соскучиться по железнодорожной романтике.
Добраться до Калининграда по железной дороге можно из Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга и из Адлера. Поезда ходят регулярно, лично у меня с покупкой билетов не было никаких сложностей.
Билеты на поезд до Калининграда нужно покупать только по загранпаспорту, поскольку путь лежит через Литву. Паспорт, на который приобретались билеты, нужно иметь с собой. Также перед поездкой мне пришлось получать специальную визу — транзитную, она оформляется прямо на сайте РЖД и официально называется УПД-ЖД — упрощенный проездной документ на железной дороге. Если у вас есть вид на жительство в Литве или литовская либо шенгенская виза, транзитная вам не нужна.
На ребенка, который ехал со мной, я также оформила транзитную визу. Обязательно наличие заграничного паспорта.
Поездка на поезде прошла достаточно комфортно, никаких сложностей и трудностей в пути не было. Если у вас есть все необходимые документы, имеется в запасе достаточно времени и желание путешествовать по железной дороге, смело отправляйтесь в Калининград именно таким способом! Это выходит дешевле, чем самолетом.
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