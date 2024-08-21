Путешествие в Калининград на поезде: опыт нашего редактора

Билеты на поезд до Калининграда нужно покупать только по загранпаспорту, поскольку путь лежит через Литву. Паспорт, на который приобретались билеты, нужно иметь с собой. Также перед поездкой мне пришлось получать специальную визу — транзитную, она оформляется прямо на сайте РЖД и официально называется УПД-ЖД — упрощенный проездной документ на железной дороге. Если у вас есть вид на жительство в Литве или литовская либо шенгенская виза, транзитная вам не нужна.