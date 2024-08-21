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Posted 21 августа, 10:11

Published 21 августа, 10:11

Modified 10 сентября, 06:08

Updated 10 сентября, 06:08

Путешествие в Калининград на поезде: опыт нашего редактора

21 августа 2024, 10:11
Изначально я планировала отправиться в отпуск в Калининград на самолете, однако потом приняла решение в пользу поезда — рассказываю почему.

Самолет или поезд

В Калининград действительно проще добраться на самолете. Это быстрее, нужно меньше документов. Но есть нюанс — в высокий сезон цены на авиабилеты начинают сильно кусаться, поскольку Калининград остается очень популярным направлением.

Именно цены сподвигли меня на решение отправиться в Калининград на поезде. К тому же мне было интересно, как пройдет такое путешествие, да и в принципе на поездах я не ездила давно и успела соскучиться по железнодорожной романтике.

Как доехать на поезде до Калининграда

Добраться до Калининграда по железной дороге можно из Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга и из Адлера. Поезда ходят регулярно, лично у меня с покупкой билетов не было никаких сложностей.

Билеты на поезд до Калининграда нужно покупать только по загранпаспорту, поскольку путь лежит через Литву. Паспорт, на который приобретались билеты, нужно иметь с собой. Также перед поездкой мне пришлось получать специальную визу — транзитную, она оформляется прямо на сайте РЖД и официально называется УПД-ЖД — упрощенный проездной документ на железной дороге. Если у вас есть вид на жительство в Литве или литовская либо шенгенская виза, транзитная вам не нужна.

На ребенка, который ехал со мной, я также оформила транзитную визу. Обязательно наличие заграничного паспорта.

Как прошла поездка

Поездка на поезде прошла достаточно комфортно, никаких сложностей и трудностей в пути не было. Если у вас есть все необходимые документы, имеется в запасе достаточно времени и желание путешествовать по железной дороге, смело отправляйтесь в Калининград именно таким способом! Это выходит дешевле, чем самолетом.

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#Мария Казак#Путешествия#Россия#Отдых#Все материалы авторов#Отпуск
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