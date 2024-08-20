Горящие туры: мифы и реальность, как действительно сэкономить на отдыхе

Предложения о «горящих» турах, которые можно найти в интернете, чаще всего являются маркетинговым ходом. Обычно это туры в низкий сезон, когда условия для отдыха неблагоприятны — жара, сезон дождей, ураганы. Также под видом горящих путевок могут продаваться обычные бюджетные туры с низким уровнем комфорта, написал Shape.ru.