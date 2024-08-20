Горящие туры: мифы и реальность, как действительно сэкономить на отдыхе

Posted 20 августа, 15:14
Published 20 августа, 15:14
Modified 10 сентября, 06:00
Updated 10 сентября, 06:00
Сегодня классических горящих туров почти не существует. Раньше туроператоры снижали цены, чтобы заполнить отели и самолеты, но сейчас из-за сокращения доступных направлений и роста цен, туры распродаются без скидок. Горящие путевки стали редкостью.
Предложения о «горящих» турах, которые можно найти в интернете, чаще всего являются маркетинговым ходом. Обычно это туры в низкий сезон, когда условия для отдыха неблагоприятны — жара, сезон дождей, ураганы. Также под видом горящих путевок могут продаваться обычные бюджетные туры с низким уровнем комфорта, написал Shape.ru.
Чтобы сэкономить на отдыхе, лучше бронировать поездку заранее, за 3-4 недели, или искать предложения в межсезонье, проявляя гибкость в выборе сроков отпуска.
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