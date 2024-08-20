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Posted 20 августа, 15:14

Published 20 августа, 15:14

Modified 10 сентября, 06:00

Updated 10 сентября, 06:00

Горящие туры: мифы и реальность, как действительно сэкономить на отдыхе

Горящие туры: мифы и реальность, как действительно сэкономить на отдыхе

20 августа 2024, 15:14
Фото: 1MI
Горящие туры давно стали мечтой путешественников, обещая сэкономить на отдыхе. Однако такие предложения часто оказываются маркетинговыми уловками. Travel-эксперт Тариел Гажиенко развенчивает популярные мифы и объясняет, как действительно можно сэкономить.

Сегодня классических горящих туров почти не существует. Раньше туроператоры снижали цены, чтобы заполнить отели и самолеты, но сейчас из-за сокращения доступных направлений и роста цен, туры распродаются без скидок. Горящие путевки стали редкостью.

Предложения о «горящих» турах, которые можно найти в интернете, чаще всего являются маркетинговым ходом. Обычно это туры в низкий сезон, когда условия для отдыха неблагоприятны — жара, сезон дождей, ураганы. Также под видом горящих путевок могут продаваться обычные бюджетные туры с низким уровнем комфорта, написал Shape.ru.

Чтобы сэкономить на отдыхе, лучше бронировать поездку заранее, за 3-4 недели, или искать предложения в межсезонье, проявляя гибкость в выборе сроков отпуска.

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