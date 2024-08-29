«Даже не здороваются»: новые скандальные подробности конфликта между Глюкозой и Максимом Фадеевым

Увы, в прокате мультфильм провалился — принес только убытки. Позднее выяснилось, что средства на рекламную кампанию мультика, полученные Чистяковым и Натальей Ионовой, вкладывались ими вовсе не в маркетинг и в другие мероприятия. Есть информация, что деньги Чистяков вовсе переводил в офшоры, и даже называется предположительная сумма этих средств — она превышает 100 млн рублей. В результате продюсерская компания была признана банкротом. Этого супругам Чистяковым Фадеев простить так и не смог.