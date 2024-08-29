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Posted 29 августа, 06:19

Published 29 августа, 06:19

Modified 10 сентября, 06:05

Updated 10 сентября, 06:05

Почему поссорились Глюкоза и Максим Фадеев: причины конфликта

«Даже не здороваются»: новые скандальные подробности конфликта между Глюкозой и Максимом Фадеевым

29 августа 2024, 06:19
Фото: Соцсети
Почему поссорились Глюкоза и Максим Фадеев: причины конфликта
Конфликт между Натальей Ионовой и Максимом Фадеевым вспыхнул почти десять лет назад. Вспоминаем, что стало причиной и почему певица и ее бывший продюсер до сих пор не могут наладить отношения.

Конфликт между Натальей Ионовой и Максимом Фадеевым вспыхнул почти десять лет назад. Вспоминаем, что стало причиной и почему певица и ее бывший продюсер до сих пор не могут наладить отношения.

С чего все началось

На момент знакомства с продюсером Максимом Фадеевым Наталье Ионовой было 13 лет. Фадеев многое сделал для нее — запустил и поддержал карьеру, обеспечил репертуаром и даже придумал псевдоним — Глюкоза, благодаря которому Наталья получила всероссийскую известность.

Сотрудничество певицы и продюсера дало свои плоды и было достаточно долгим, однако завершилось оно после того, как истекли сроки контракта. Продлевать договор Фадеева и Ионов не стали, при этом Наталья решила продолжать выступления.

В чем причина

Поклонники певицы были убеждены, что причина конфликта между Фадеевым и певицей Натальей Ионовой — это нежелание последней продолжать работать вместе. Однако есть и другая версия, согласно которой ссора началась после масштабной работы над мультфильмом в 2015 году.

Максим Фадеев решил снять и запустить в прокат мультфильм, однако производство было очень дорогим — бюджет превышал миллиард рублей. В проекте как продюсеры приняли участие Наталья Ионова и ее супруг — предприниматель Александр Чистяков.

Увы, в прокате мультфильм провалился — принес только убытки. Позднее выяснилось, что средства на рекламную кампанию мультика, полученные Чистяковым и Натальей Ионовой, вкладывались ими вовсе не в маркетинг и в другие мероприятия. Есть информация, что деньги Чистяков вовсе переводил в офшоры, и даже называется предположительная сумма этих средств — она превышает 100 млн рублей. В результате продюсерская компания была признана банкротом. Этого супругам Чистяковым Фадеев простить так и не смог.

По поводу ситуации с мультфильмом сам Максим Фадеев никаких комментариев не давал, поэтому о причинах конфликта с Натальей Ионовой остается только догадываться. Но очевидно, что продюсер не упускает возможности отомстить бывшей подопечной — пусть даже на словах.

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