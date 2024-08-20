Грета Гервиг снимет фильм о Кене с Райаном Гослингом в главной роли

Posted 20 августа, 17:28
Published 20 августа, 17:28
Modified 10 сентября, 06:06
Updated 10 сентября, 06:06
Создательница первого фильма, получившего в прошлом году «Оскар» и «Золотой глобус», рассказала, что в процессе съемок на свет появилось много задумок для развития главного мужского персонажа.
Как сообщает peopletalk.ru, в первой версии кинокартины «Барби» его создатели детально изучили «эффект Кена» в настоящем мире и прописали сюжетную мини-историю, где Гослинг сыграл самого себя. Гервиг, появившись в студии шоу 60 Minutes, подчеркнула, что для Кена создан большой объем материала, который нельзя было выпустить в формате одного фильма. Она не стала детально рассказывать о сюжете планирующегося проекта, но пообещала, что посвященный Кену фильм обязательно увидит свет.
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