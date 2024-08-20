Грета Гервиг снимет фильм о Кене с Райаном Гослингом в главной роли

Как сообщает peopletalk.ru, в первой версии кинокартины «Барби» его создатели детально изучили «эффект Кена» в настоящем мире и прописали сюжетную мини-историю, где Гослинг сыграл самого себя. Гервиг, появившись в студии шоу 60 Minutes, подчеркнула, что для Кена создан большой объем материала, который нельзя было выпустить в формате одного фильма. Она не стала детально рассказывать о сюжете планирующегося проекта, но пообещала, что посвященный Кену фильм обязательно увидит свет.