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Posted 20 августа, 17:28

Published 20 августа, 17:28

Modified 10 сентября, 06:06

Updated 10 сентября, 06:06

Грета Гервиг снимет фильм о Кене с Райаном Гослингом в главной роли

Грета Гервиг снимет фильм о Кене с Райаном Гослингом в главной роли

20 августа 2024, 17:28
Фото: Изображение Midjourney
Режиссер нашумевшего кинопроекта «Барби» Грета Гервиг поделились намерениями снять картину про Кена. Известно, что Кена вновь сыграет Райан Гослинг.

Создательница первого фильма, получившего в прошлом году «Оскар» и «Золотой глобус», рассказала, что в процессе съемок на свет появилось много задумок для развития главного мужского персонажа.

Как сообщает peopletalk.ru, в первой версии кинокартины «Барби» его создатели детально изучили «эффект Кена» в настоящем мире и прописали сюжетную мини-историю, где Гослинг сыграл самого себя. Гервиг, появившись в студии шоу 60 Minutes, подчеркнула, что для Кена создан большой объем материала, который нельзя было выпустить в формате одного фильма. Она не стала детально рассказывать о сюжете планирующегося проекта, но пообещала, что посвященный Кену фильм обязательно увидит свет.

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