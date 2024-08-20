Юлия Пересильд дала отпор критикам образов 15-летней дочери

Однако звездная мать не считает выбор одежды дочери неподходящим, отмечая, что Анна для своих лет очень хорошо разбирается в моде, знакома с коллекциями и русских, и иностранных дизайнеров и имеет отличный вкус, поэтому может носить любую одежду, которую считает нужной. Такой комментарий артистки приводит телеграм-канал «Блокнот Старс».