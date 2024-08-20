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Posted 20 августа, 17:31

Published 20 августа, 17:31

Modified 10 сентября, 06:06

Updated 10 сентября, 06:06

Юлия Пересильд дала отпор критикам образов 15-летней дочери

20 августа 2024, 17:31
В семье актрисы Юлии Пересильд растут две дочери — 15-летняя Анна и 11-летняя Мария. Артистка старается во всем поддерживать девочек и быть на их стороне.

Сейчас же она заступилась за старшую дочь, которую интернет-пользователи часто критикуют за слишком откровенные, на их взгляд, образы.

Как сообщает peopletalk.ru, Анна Пересильд выкладывает в соцсетях фотографии, которые некоторые подписчики хвалят, а другие — ругают. В основном критики пишут, что на девочке-подростке слишком взрослые наряды смотрятся провокационно и неуместно.

Однако звездная мать не считает выбор одежды дочери неподходящим, отмечая, что Анна для своих лет очень хорошо разбирается в моде, знакома с коллекциями и русских, и иностранных дизайнеров и имеет отличный вкус, поэтому может носить любую одежду, которую считает нужной. Такой комментарий артистки приводит телеграм-канал «Блокнот Старс».

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#Марина Никишина#Дети#Знаменитости#Одежда#Женская одежда
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