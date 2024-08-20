Юлия Пересильд дала отпор критикам образов 15-летней дочери

Posted 20 августа, 17:31
Published 20 августа, 17:31
Modified 10 сентября, 06:06
Updated 10 сентября, 06:06
Сейчас же она заступилась за старшую дочь, которую интернет-пользователи часто критикуют за слишком откровенные, на их взгляд, образы.
Как сообщает peopletalk.ru, Анна Пересильд выкладывает в соцсетях фотографии, которые некоторые подписчики хвалят, а другие — ругают. В основном критики пишут, что на девочке-подростке слишком взрослые наряды смотрятся провокационно и неуместно.
Однако звездная мать не считает выбор одежды дочери неподходящим, отмечая, что Анна для своих лет очень хорошо разбирается в моде, знакома с коллекциями и русских, и иностранных дизайнеров и имеет отличный вкус, поэтому может носить любую одежду, которую считает нужной. Такой комментарий артистки приводит телеграм-канал «Блокнот Старс».
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