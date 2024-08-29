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Posted 29 августа, 11:22

Published 29 августа, 11:22

Modified 10 сентября, 06:20

Updated 10 сентября, 06:20

Бройлинг или выпекание: в чем разница между этими методами приготовления?

Бройлинг или выпекание: в чем разница между этими методами приготовления?

29 августа 2024, 11:22
Фото: Изображение Midjourney
Бройлинг или выпекание: в чем разница между этими методами приготовления?
Понимание особенностей работы вашей духовки и гриля может значительно разнообразить ваши блюда и сделать их вкуснее. Если вы активно пользуетесь грилем, но никогда не выпекаете, вы упускаете возможность насладиться маффинами, лазаньей и другими вкусностями.

При выборе между бройлингом и выпеканием важно учитывать, что лучше подходит для вашего блюда. Мы обратились к профессионалам, чтобы они объяснили разницу и преимущества каждого метода.

Что такое выпекание?

Выпекание, как и запекание, подразумевает приготовление пищи при помощи горячего, сухого и равномерного нагрева внутри духовки.

«При выпекании сухое тепло окружает пищу, обеспечивая равномерное приготовление снаружи внутрь», — объясняет Ронна Уэлш, автор книги The Nimble Cook и владелица кулинарной школы Purple Kale Kitchenworks в Бруклине.

Температура для выпекания зависит от конкретного блюда, но стандартом считается 350 градусов по Фаренгейту (около 180 градусов Цельсия).

Что такое бройлинг?

Бройлинг использует прямой нагрев для быстрого приготовления или подрумянивания пищи.

«Бройлинг направляет тепло с одной стороны, и оно более интенсивное», — говорит Уэлш. При этом гриль работает на максимальной температуре духовки.

Ключевые различия между бройлингом и выпеканием

Главное отличие заключается в том, что бройлинг лучше подходит для подрумянивания, а выпекание — для полного приготовления блюда. Бройлинг позволяет быстро подрумянить ингредиент, но не всегда обеспечивает его полное приготовление. Например, запеканка сначала должна быть запечена в духовке для равномерного приготовления всех слоев, а затем подрумянена на гриле для создания хрустящей корочки.

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Плюсы и минусы бройлинга

Преимущества:

  • Позволяет быстро достичь желаемой текстуры или аромата, например, подрумянивания сыра или создания корочки на стейке.
  • Может использоваться как альтернатива грилю, особенно для мяса, рыбы и овощей.

Недостатки:

  • Высокая температура подходит не для всех продуктов, например, для хлеба.
  • Требует постоянного контроля, чтобы избежать пригорания пищи.

Плюсы и минусы выпекания

Преимущества:

  • Обеспечивает равномерное приготовление и позволяет контролировать процесс.
  • Идеально подходит для выпечки хлеба, тортов и печенья.

Недостатки:

  • Процесс подрумянивания занимает больше времени.
  • Требуется терпение, чтобы дождаться нужного результата.

Советы по использованию гриля

  • Используйте правильную посуду: выбирайте металлические противни или чугунные сковородки.
  • Избегайте стеклянных форм, так как они могут треснуть.
  • Для бройлинга лучше подходят тонкие куски мяса, рыбы и овощей.

Советы по выпеканию

  • Равномерно нарезайте ингредиенты, чтобы они готовились с одинаковой скоростью.
  • Для быстрого подрумянивания ставьте противень на нижнюю полку духовки.

Эти рекомендации помогут вам лучше понять и использовать преимущества бройлинга и выпекания в ваших кулинарных экспериментах.

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