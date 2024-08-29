Бройлинг или выпекание: в чем разница между этими методами приготовления?

Posted 29 августа, 11:22
Published 29 августа, 11:22
Modified 10 сентября, 06:20
Updated 10 сентября, 06:20
При выборе между бройлингом и выпеканием важно учитывать, что лучше подходит для вашего блюда. Мы обратились к профессионалам, чтобы они объяснили разницу и преимущества каждого метода.
Выпекание, как и запекание, подразумевает приготовление пищи при помощи горячего, сухого и равномерного нагрева внутри духовки.
«При выпекании сухое тепло окружает пищу, обеспечивая равномерное приготовление снаружи внутрь», — объясняет Ронна Уэлш, автор книги The Nimble Cook и владелица кулинарной школы Purple Kale Kitchenworks в Бруклине.
Температура для выпекания зависит от конкретного блюда, но стандартом считается 350 градусов по Фаренгейту (около 180 градусов Цельсия).
Бройлинг использует прямой нагрев для быстрого приготовления или подрумянивания пищи.
«Бройлинг направляет тепло с одной стороны, и оно более интенсивное», — говорит Уэлш. При этом гриль работает на максимальной температуре духовки.
Главное отличие заключается в том, что бройлинг лучше подходит для подрумянивания, а выпекание — для полного приготовления блюда. Бройлинг позволяет быстро подрумянить ингредиент, но не всегда обеспечивает его полное приготовление. Например, запеканка сначала должна быть запечена в духовке для равномерного приготовления всех слоев, а затем подрумянена на гриле для создания хрустящей корочки.
Преимущества:
Недостатки:
Преимущества:
Недостатки:
Эти рекомендации помогут вам лучше понять и использовать преимущества бройлинга и выпекания в ваших кулинарных экспериментах.
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