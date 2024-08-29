Бройлинг или выпекание: в чем разница между этими методами приготовления?

Главное отличие заключается в том, что бройлинг лучше подходит для подрумянивания, а выпекание — для полного приготовления блюда. Бройлинг позволяет быстро подрумянить ингредиент, но не всегда обеспечивает его полное приготовление. Например, запеканка сначала должна быть запечена в духовке для равномерного приготовления всех слоев, а затем подрумянена на гриле для создания хрустящей корочки.