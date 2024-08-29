Не только для соусов: Раскрываем магию применения кукурузного крахмала на вашей кухне

Даже опытные домашние повара могут не знать ответ на этот вопрос, хотя не раз полагались на этот незаменимый продукт. Вместо того чтобы спрашивать, что может сделать кукурузный крахмал, стоит поразмыслить о том, на что он не способен — ведь его использование не ограничивается кухней.