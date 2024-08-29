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Posted 29 августа, 05:29

Published 29 августа, 05:29

Modified 10 сентября, 06:33

Updated 10 сентября, 06:33

Не только для соусов: Раскрываем магию применения кукурузного крахмала на вашей кухне

Не только для соусов: Раскрываем магию применения кукурузного крахмала на вашей кухне

29 августа 2024, 05:29
Фото: Изображение Midjourney
Не только для соусов: Раскрываем магию применения кукурузного крахмала на вашей кухне

Кукурузный крахмал — незаменимый ингредиент для безглютеновой выпечки

Вероятно, у вас в кладовой уже есть упаковка кукурузного крахмала. Это один из основных ингредиентов для самых разных рецептов, но задумывались ли вы когда-нибудь, что такое кукурузный крахмал и на что он способен?

Даже опытные домашние повара могут не знать ответ на этот вопрос, хотя не раз полагались на этот незаменимый продукт. Вместо того чтобы спрашивать, что может сделать кукурузный крахмал, стоит поразмыслить о том, на что он не способен — ведь его использование не ограничивается кухней.

Кукурузный крахмал в кулинарии

Кукурузный крахмал, изначально использовавшийся в коммерческих целях, сегодня прочно занял место на кухнях по всему миру. Основное его применение — загуститель в соусах, тушеных блюдах, начинках для пирогов и десертах. Он в два раза эффективнее, чем обычная мука, что делает его незаменимым ингредиентом для придания нужной текстуры различным блюдам.

Применение в десертах и выпечке

Кукурузный крахмал незаменим в приготовлении пудингов и пирогов с фруктами. Он помогает загустить начинку, делая ее удобной для нарезки после выпекания. Также его можно использовать в качестве безглютеновой замены муки в таких десертах, как шоколадные брауни или овсяное печенье.

Кукурузный крахмал незаменим в приготовлении пудингов и пирогов с фруктамиКукурузный крахмал незаменим в приготовлении пудингов и пирогов с фруктами
Кукурузный крахмал незаменим в приготовлении пудингов и пирогов с фруктами. Фото: piqsels.com

Не только на кухне

Кукурузный крахмал может пригодиться и за пределами кухни. Например, его можно использовать для удаления жирных пятен с одежды или придания крахмалистой жесткости рубашкам. Эти и многие другие применения делают кукурузный крахмал универсальным продуктом, который стоит держать под рукой в каждом доме.

Замены и хранение

Если у вас закончился кукурузный крахмал, его можно заменить на равное количество тапиокового или аррорутового крахмала. А если рецепт требует использования муки в качестве загустителя, просто используйте половину объема кукурузного крахмала вместо муки. Хранить кукурузный крахмал нужно в сухом прохладном месте — так он прослужит вам практически бесконечно.

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#Алина Ибрагимова#Еда#Все материалы авторов
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