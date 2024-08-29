Не только для соусов: Раскрываем магию применения кукурузного крахмала на вашей кухне

Posted 29 августа, 05:29
Published 29 августа, 05:29
Modified 10 сентября, 06:33
Updated 10 сентября, 06:33
Даже опытные домашние повара могут не знать ответ на этот вопрос, хотя не раз полагались на этот незаменимый продукт. Вместо того чтобы спрашивать, что может сделать кукурузный крахмал, стоит поразмыслить о том, на что он не способен — ведь его использование не ограничивается кухней.
Кукурузный крахмал, изначально использовавшийся в коммерческих целях, сегодня прочно занял место на кухнях по всему миру. Основное его применение — загуститель в соусах, тушеных блюдах, начинках для пирогов и десертах. Он в два раза эффективнее, чем обычная мука, что делает его незаменимым ингредиентом для придания нужной текстуры различным блюдам.
Кукурузный крахмал незаменим в приготовлении пудингов и пирогов с фруктами. Он помогает загустить начинку, делая ее удобной для нарезки после выпекания. Также его можно использовать в качестве безглютеновой замены муки в таких десертах, как шоколадные брауни или овсяное печенье.
Кукурузный крахмал может пригодиться и за пределами кухни. Например, его можно использовать для удаления жирных пятен с одежды или придания крахмалистой жесткости рубашкам. Эти и многие другие применения делают кукурузный крахмал универсальным продуктом, который стоит держать под рукой в каждом доме.
Если у вас закончился кукурузный крахмал, его можно заменить на равное количество тапиокового или аррорутового крахмала. А если рецепт требует использования муки в качестве загустителя, просто используйте половину объема кукурузного крахмала вместо муки. Хранить кукурузный крахмал нужно в сухом прохладном месте — так он прослужит вам практически бесконечно.
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