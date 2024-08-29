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Posted 29 августа, 07:33

Published 29 августа, 07:33

Modified 10 сентября, 05:35

Updated 10 сентября, 05:35

8 признаков, точно указывающих на то, что вы неприятны собеседнику

8 признаков того, что ваш собеседник от вас не в восторге

29 августа 2024, 07:33
Фото: Изображение Midjourney
8 признаков, точно указывающих на то, что вы неприятны собеседнику
Иногда мы понимаем друг друга без слов. Причем смысл, который мы считываем в чужих жестах и манере поведения, не всегда приятен. Как распознать, что вас не хотят видеть, но стесняются об этом сказать? Учимся понимать без слов.

Частые зевки и вздохи

Человеку настолько скучно с вами, что он поминутно зевает и печально вздыхает, ожидая окончания встречи. Этот признак работает только тогда, когда вы точно знаете, что ваш собеседник выспался.

Избегание зрительного контакта

Если человек при разговоре демонстративно «залипает» в телефон или пристально рассматривает комнату, значит, он не хочет вас видеть и в переносном, и в прямом смысле слова.

Напряженная поза и мимика

Собеседник скрестил ноги или руки, сделал непроницаемое лицо и отодвинулся подальше? Это явные попытки психологически закрыться и избежать разговора.

Минимум вопросов

Если собеседник не задает вам вопросов и не пытается узнать вас получше, скорее всего, вы ему абсолютно неинтересны.

Односложные ответы

Короткие ответы на вопросы явно сигнализируют о нежелании вести беседу. Попробуйте сменить тему, возможно, собеседнику просто неинтересно то, о чем вы сейчас говорите. Если это не помогло, лучше совсем прекратите общение.

Наигранная реакция

Если собеседник кажется неискренним в своих эмоциях и отвечает словно по бумажке, скорее всего, он только изображает заинтересованность. На самом деле ему абсолютно неважно, как у вас дела и где вы приобрели такое платье.

Избегание общения

Человек, который никогда не звонит и не пишет первым, скорее всего, просто не интересуется вами. Да, в некоторых случаях это говорит о самолюбии человека, который не желает навязываться и ждет первого шага от других. Однако, если вы сделали уже несколько таких шагов и не получили ответной реакции, подумайте, нужно ли с ним общаться.

Игнорирование в дискуссиях

Если в коллективном обсуждении вопроса вашим мнением никто не поинтересовался, это может быть обычным стечением обстоятельств. Возможно, вы просто не самый заметный человек в коллективе. Однако если вас намеренно игнорируют, например не добавляют в рабочие чаты, это уже повод серьезно задуматься о своем окружении.

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#Елена Гончарова#Общество#Все материалы авторов#Психология
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