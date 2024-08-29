8 признаков того, что ваш собеседник от вас не в восторге

Posted 29 августа, 07:33
Published 29 августа, 07:33
Modified 10 сентября, 05:35
Updated 10 сентября, 05:35
Человеку настолько скучно с вами, что он поминутно зевает и печально вздыхает, ожидая окончания встречи. Этот признак работает только тогда, когда вы точно знаете, что ваш собеседник выспался.
Если человек при разговоре демонстративно «залипает» в телефон или пристально рассматривает комнату, значит, он не хочет вас видеть и в переносном, и в прямом смысле слова.
Собеседник скрестил ноги или руки, сделал непроницаемое лицо и отодвинулся подальше? Это явные попытки психологически закрыться и избежать разговора.
Если собеседник не задает вам вопросов и не пытается узнать вас получше, скорее всего, вы ему абсолютно неинтересны.
Короткие ответы на вопросы явно сигнализируют о нежелании вести беседу. Попробуйте сменить тему, возможно, собеседнику просто неинтересно то, о чем вы сейчас говорите. Если это не помогло, лучше совсем прекратите общение.
Если собеседник кажется неискренним в своих эмоциях и отвечает словно по бумажке, скорее всего, он только изображает заинтересованность. На самом деле ему абсолютно неважно, как у вас дела и где вы приобрели такое платье.
Человек, который никогда не звонит и не пишет первым, скорее всего, просто не интересуется вами. Да, в некоторых случаях это говорит о самолюбии человека, который не желает навязываться и ждет первого шага от других. Однако, если вы сделали уже несколько таких шагов и не получили ответной реакции, подумайте, нужно ли с ним общаться.
Если в коллективном обсуждении вопроса вашим мнением никто не поинтересовался, это может быть обычным стечением обстоятельств. Возможно, вы просто не самый заметный человек в коллективе. Однако если вас намеренно игнорируют, например не добавляют в рабочие чаты, это уже повод серьезно задуматься о своем окружении.
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