8 признаков того, что ваш собеседник от вас не в восторге

Человек, который никогда не звонит и не пишет первым, скорее всего, просто не интересуется вами. Да, в некоторых случаях это говорит о самолюбии человека, который не желает навязываться и ждет первого шага от других. Однако, если вы сделали уже несколько таких шагов и не получили ответной реакции, подумайте, нужно ли с ним общаться.