Когда сон становится реальностью: 5 удивительных историй из жизни

Журналист, который во сне работает дирижером Музыкант, написавший альбом во сне «Сонный» художник, который не умеет рисовать наяву Удачное падение с четвертого этажа во сне Сон, который стал причиной развода

Наука говорит о том, что во сне люди видят свои переживания, преобразованные в визуальную информацию. Не все согласны с наукой: кто-то видит вещие сны либо увиденное во сне вскоре сбывается по значениям сонника. Но есть люди, которые доказали, что сон ничем не отличается от реальности.

Журналист, который во сне работает дирижером Репортер издания Associated Press Гарри Ф. Розенталь говорит, что однажды его жена обнаружила его сидящим в постели. При этом он дирижировал воображаемым оркестром и напевал мелодию. Теперь в таких случаях она зовет детей посмотреть на музицирующего во сне отца и иногда записывает его музыку. Об этом пишет издание cracked.com. Музыкант, написавший альбом во сне Дион МакГрегор был автором песен из Нью-Йорка в 1960-х годах. У него была привычка петь во сне и даже устно рассказывать свои сны. Его сосед по комнате записал его музыку и выпустил альбом под названием «Мир снов Диона МакГрегора (Он разговаривает во сне)». «Сонный» художник, который не умеет рисовать наяву Британец Ли Хэдвин может проводить от 20 до 90 минут среди ночи, создавая искусные рисунки угольным карандашом. При этом он признается: «Если я возьму карандаш и попытаюсь рисовать, когда я не сплю, я не смогу сделать даже простой набросок». Удачное падение с четвертого этажа во сне В 2007 году подросток из Германии во сне выбросился из окна четвертого этажа. Возможно, потому что его тело было расслаблено во время падения, он отделался лишь сломанными рукой и ногой. Сон, который стал причиной развода В 2006 году сообщалось, что мусульманин трижды произнес во сне слово «талак». Оно означает «развод». Если человек произнес его три раза, то юридически развод могут признать законным. Было решено, что развод во сне зачтен, и пара разошлась. Читайте также: Почему люди могут просыпаться в одно и то же время каждую ночь Нужно ли женщинам больше сна, чем мужчинам Как достичь эмоционального равновесия