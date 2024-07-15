Когда сон становится реальностью: 5 удивительных историй из жизни

Posted 15 июля, 18:02
Published 15 июля, 18:02
Modified 16 октября, 20:38
Updated 16 октября, 20:38
Репортер издания Associated Press Гарри Ф. Розенталь говорит, что однажды его жена обнаружила его сидящим в постели. При этом он дирижировал воображаемым оркестром и напевал мелодию. Теперь в таких случаях она зовет детей посмотреть на музицирующего во сне отца и иногда записывает его музыку. Об этом пишет издание cracked.com.
Дион МакГрегор был автором песен из Нью-Йорка в 1960-х годах. У него была привычка петь во сне и даже устно рассказывать свои сны. Его сосед по комнате записал его музыку и выпустил альбом под названием «Мир снов Диона МакГрегора (Он разговаривает во сне)».
Британец Ли Хэдвин может проводить от 20 до 90 минут среди ночи, создавая искусные рисунки угольным карандашом. При этом он признается: «Если я возьму карандаш и попытаюсь рисовать, когда я не сплю, я не смогу сделать даже простой набросок».
В 2007 году подросток из Германии во сне выбросился из окна четвертого этажа. Возможно, потому что его тело было расслаблено во время падения, он отделался лишь сломанными рукой и ногой.
В 2006 году сообщалось, что мусульманин трижды произнес во сне слово «талак». Оно означает «развод». Если человек произнес его три раза, то юридически развод могут признать законным. Было решено, что развод во сне зачтен, и пара разошлась.