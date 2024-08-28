Не дайте весу выйти из-под контроля! Рассчитайте свою норму прямо сейчас

А вот ожирение — это уже заболевание. Оно представляет угрозу для жизни и вызывает ряд опасных состояний и патологий, в том числе сахарный диабет и рак. В случае ожирения помощь медиков необходима. Понадобится не только коррекция образа жизни, но и прием специальных препаратов, а может быть и хирургическое вмешательство.