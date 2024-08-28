Не дайте весу выйти из-под контроля! Рассчитайте свою норму прямо сейчас

Posted 28 августа, 13:34
Published 28 августа, 13:34
Modified 10 сентября, 05:49
Updated 10 сентября, 05:49
Между избыточным весом и ожирением тонкая грань. Но если с первым можно и нужно бороться, то ожирение — уже серьезная проблема, требующая лечения.
Сразу отметаем формулу, которой пользовались наши бабушки: пропорции между весом и ростом. Считалось, что если рост, например, 175 см, то нормальный вес — 75 кг. Это не так. При росте 175 см вес 75 кг уже лишний!
Считать нужно показатель ИМТ — индекс массы тела. Именно по этому коэффициенту во всем мире определяют лишний вес и ожирение. ИМТ можно определить, разделив свой вес в килограммах на квадрат роста в метрах — кг/м2.
Нормальным считается вес, если ИМТ от 18,5 до 25, от 25 до 30 — избыточный вес, а от 30 и выше — ожирение. Но этот показатель всё равно является приблизительным, поскольку он не учитывает индивидуальные факторы, такие, например, как пол и возраст.
Врач Анастасия Касьяненко:
«Рост минус сто десять минус еще 10% — годится для девушек и молодых женщин до 35 лет. При том же росте 175 сантиметров иметь вес 58 килограммов — абсолютно нормально. После 35-38 лет организм, как правило, берет свое, и последние 10 процентов можно не учитывать. При росте 175 сантиметров для 40-50-летней женщины вес 65 килограммов — идеальный. Плюс-минус три килограмма — тоже не страшно».
Лишний вес — это не диагноз. Он связан с нарушениями питания, перееданием — из-за стресса или одиночества, неправильными диетами, малоподвижным образом жизни. Всё это можно скорректировать самостоятельно, пересмотрев рацион питания и режим дня, занявшись физической активностью и т. д.
А вот ожирение — это уже заболевание. Оно представляет угрозу для жизни и вызывает ряд опасных состояний и патологий, в том числе сахарный диабет и рак. В случае ожирения помощь медиков необходима. Понадобится не только коррекция образа жизни, но и прием специальных препаратов, а может быть и хирургическое вмешательство.
В России более 80 млн человек весят больше нормы. И медики уверяют, что эти цифры будут увеличиваться с каждым годом. Контролируйте свой вес и вовремя обращайтесь к врачам!
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