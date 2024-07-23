Как избежать заражения ботулизмом: 5 правил, которые спасут вам жизнь

Posted 23 июля, 09:41
Published 23 июля, 09:41
Modified 10 сентября, 04:15
Updated 10 сентября, 04:15
Что делать, чтобы не оказаться в числе пострадавших?
Доставка еды — это удобный сервис, однако не стоит полагаться на добросовестность поваров. Они могут не заметить, что продукт испортился, и добавить его в блюдо или же намеренно закинуть в него просрочку, понадеявшись, что все обойдется без последствий.
Если в рецептуре указано определенное количество уксуса, не стоит уменьшать его в угоду собственному вкусу. Также не пренебрегайте указаниями, касающимися стерилизации тары и времени термической обработки продукта. Возбудитель ботулизма, бактерия Clostridium botulinum, не переносит кислой среды. При консервации ваша задача — уничтожить этот патоген.
Не рискуйте консервировать грибы — из-за пористой структуры из них сложно удалить патогенные микроорганизмы. Кипячение — тоже не выход, так как уничтожает только сам ботулотоксин, то есть яд, производимый Clostridium botulinum. Сам патоген остается в продукте и, попав в среду без кислорода, снова начинает продуцировать яд.
Не факт, что тушенка, консервированные грибы или фасоль, купленные на рынке, закатывались с полным соблюдением технологии. Никто не даст вам гарантии, что продукт был тщательно вымыт, прокипячен, содержит достаточное количество уксуса и соли.
При размножении микроорганизмы выделяют газ, вследствие чего крышка на банке вздувается. Такой продукт непригоден в пищу, и его следует немедленно выбросить. Нельзя пробовать его, чтобы удостовериться, что консервы испорчены, — для того, чтобы отравиться, достаточно всего одной миллионной грамма ботулотоксина.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14