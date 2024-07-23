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Posted 23 июля, 09:41

Published 23 июля, 09:41

Modified 10 сентября, 04:15

Updated 10 сентября, 04:15

Как избежать заражения ботулизмом: 5 правил, которые спасут вам жизнь

23 июля 2024, 09:41
В заголовке нет преувеличения: ботулизм — настолько опасное состояние, что может привести к летальному исходу. Жаркое лето 2024 года богато на печальную статистику: по данным, представленным главой Роспотребнадзора, в России ботулизмом заразились 417 человек.

Что делать, чтобы не оказаться в числе пострадавших?

Избегайте готовых блюд, в составе которых есть консервы

Доставка еды — это удобный сервис, однако не стоит полагаться на добросовестность поваров. Они могут не заметить, что продукт испортился, и добавить его в блюдо или же намеренно закинуть в него просрочку, понадеявшись, что все обойдется без последствий.

Соблюдайте рецептуру при домашнем консервировании

Если в рецептуре указано определенное количество уксуса, не стоит уменьшать его в угоду собственному вкусу. Также не пренебрегайте указаниями, касающимися стерилизации тары и времени термической обработки продукта. Возбудитель ботулизма, бактерия Clostridium botulinum, не переносит кислой среды. При консервации ваша задача — уничтожить этот патоген.

Не консервируйте все подряд

Не рискуйте консервировать грибы — из-за пористой структуры из них сложно удалить патогенные микроорганизмы. Кипячение — тоже не выход, так как уничтожает только сам ботулотоксин, то есть яд, производимый Clostridium botulinum. Сам патоген остается в продукте и, попав в среду без кислорода, снова начинает продуцировать яд.

Не приобретайте непроверенную домашнюю консервацию

Не факт, что тушенка, консервированные грибы или фасоль, купленные на рынке, закатывались с полным соблюдением технологии. Никто не даст вам гарантии, что продукт был тщательно вымыт, прокипячен, содержит достаточное количество уксуса и соли.

Не ешьте консервированные продукты со вздутой крышкой

При размножении микроорганизмы выделяют газ, вследствие чего крышка на банке вздувается. Такой продукт непригоден в пищу, и его следует немедленно выбросить. Нельзя пробовать его, чтобы удостовериться, что консервы испорчены, — для того, чтобы отравиться, достаточно всего одной миллионной грамма ботулотоксина.

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Питание#Еда#Все материалы авторов
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