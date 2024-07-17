Против инфаркта и рака: почему японская кухня так полезна

В основе здорового рациона — белок, однако получать его можно из множества продуктов. Некоторое время считалось, что наиболее ценный источник белка — это красное мясо, однако затем миф был развенчан. Оказалось, что по содержанию белка тофу и рыба превосходят красное мясо, а именно эти продукты и составляют основу большей части блюд японской кухни. Кроме того, в них содержится минимум жира. Так что в качестве источников белка блюда японской кухни подходят идеально.