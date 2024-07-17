Против инфаркта и рака: почему японская кухня так полезна

Posted 17 июля, 04:27
Published 17 июля, 04:27
Modified 10 сентября, 04:02
Updated 10 сентября, 04:02
Самый страшный враг здорового сердца и сосудов — это продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара, натрия. В блюдах японской кухни таких ингредиентов или просто нет, или они содержатся в минимальном количестве, поэтому не вредят сосудам и сердцу. В таких блюдах, как суши и сашими, и вовсе содержатся жирные кислоты, которые регулируют и стабилизируют уровень холестерина в крови.
В основе здорового рациона — белок, однако получать его можно из множества продуктов. Некоторое время считалось, что наиболее ценный источник белка — это красное мясо, однако затем миф был развенчан. Оказалось, что по содержанию белка тофу и рыба превосходят красное мясо, а именно эти продукты и составляют основу большей части блюд японской кухни. Кроме того, в них содержится минимум жира. Так что в качестве источников белка блюда японской кухни подходят идеально.
Ученые еще не могут дать точного ответа на вопрос, почему появляются онкологические заболевания. Однако известно: есть продукты, которые снижают риск таких болезней. В их числе — продукты с высоким содержанием белка, клетчатки, а также овощи. Все они используются для приготовления блюд японской кухни, так что их можно считать средствами профилактики онкологических заболеваний.
В блюдах японской кухни есть продукты, насыщенные клетчаткой — она необходима для нормального пищеварения. Кишечник, если в организм поступает клетчатка в достаточном количестве, работает эффективно, что благоприятно отражается на состоянии всего организма.
Кстати, стоит обратить внимание и на порции в японской кухне — они небольшие. Эту привычку тоже имеет смысл перенять у японцев, поскольку принимать пищу маленькими порциями — это полезно и для пищеварения, и для фигуры.
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