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Posted 17 июля, 04:27

Published 17 июля, 04:27

Modified 10 сентября, 04:02

Updated 10 сентября, 04:02

Против инфаркта и рака: почему японская кухня так полезна

Против инфаркта и рака: почему японская кухня так полезна

17 июля 2024, 04:27
Фото: Изображение Midjourney
Против инфаркта и рака: почему японская кухня так полезна
Почему японцы долго живут и остаются здоровыми? Во многом благодаря питанию. Рассказываем, чем именно полезна японская кухня и каких проблем она позволит избежать.

Жирные кислоты

Самый страшный враг здорового сердца и сосудов — это продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара, натрия. В блюдах японской кухни таких ингредиентов или просто нет, или они содержатся в минимальном количестве, поэтому не вредят сосудам и сердцу. В таких блюдах, как суши и сашими, и вовсе содержатся жирные кислоты, которые регулируют и стабилизируют уровень холестерина в крови.

В таких блюдах, как суши и сашими, содержатся жирные кислоты, которые регулируют и стабилизируют уровень холестерина в кровиВ таких блюдах, как суши и сашими, содержатся жирные кислоты, которые регулируют и стабилизируют уровень холестерина в крови
В таких блюдах, как суши и сашими, содержатся жирные кислоты, которые регулируют и стабилизируют уровень холестерина в крови. Фото: Изображение Midjourney

Белок

В основе здорового рациона — белок, однако получать его можно из множества продуктов. Некоторое время считалось, что наиболее ценный источник белка — это красное мясо, однако затем миф был развенчан. Оказалось, что по содержанию белка тофу и рыба превосходят красное мясо, а именно эти продукты и составляют основу большей части блюд японской кухни. Кроме того, в них содержится минимум жира. Так что в качестве источников белка блюда японской кухни подходят идеально.

По содержанию белка тофу и рыба превосходят красное мясоПо содержанию белка тофу и рыба превосходят красное мясо
По содержанию белка тофу и рыба превосходят красное мясо. Фото: Изображение Midjourney

Клетчатка

Ученые еще не могут дать точного ответа на вопрос, почему появляются онкологические заболевания. Однако известно: есть продукты, которые снижают риск таких болезней. В их числе — продукты с высоким содержанием белка, клетчатки, а также овощи. Все они используются для приготовления блюд японской кухни, так что их можно считать средствами профилактики онкологических заболеваний.

Продукты с высоким содержанием белка, клетчатки используются для приготовления блюд японской кухниПродукты с высоким содержанием белка, клетчатки используются для приготовления блюд японской кухни
Продукты с высоким содержанием белка, клетчатки используются для приготовления блюд японской кухни. Фото: Изображение Midjourney

Небольшие порции

В блюдах японской кухни есть продукты, насыщенные клетчаткой — она необходима для нормального пищеварения. Кишечник, если в организм поступает клетчатка в достаточном количестве, работает эффективно, что благоприятно отражается на состоянии всего организма.

Кстати, стоит обратить внимание и на порции в японской кухне — они небольшие. Эту привычку тоже имеет смысл перенять у японцев, поскольку принимать пищу маленькими порциями — это полезно и для пищеварения, и для фигуры.

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Питание#Еда#Все материалы авторов
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