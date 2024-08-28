Как знание психотипа ребенка поможет в его воспитании

Posted 28 августа, 12:06
Published 28 августа, 12:06
Modified 10 сентября, 06:31
Updated 10 сентября, 06:31
Поведение ребенка связано в его психотипом, который, в свою очередь, зависит от особенностей нервной системы.
Специалисты выделяют 4 основных психотипа ребенка: креативный, рациональный, эгоцентричный, дружелюбный. В чистом виде они встречаются редко. Большинство детей обладают смешанным психотипом.
Дети с творческими наклонностями наделены пытливым умом. Им скучно действовать по образцу. Это увлеченные натуры, не особо общительные. В период обучения в школе такие дети нуждаются во внешнем контроле, иначе они могут запустить учебу из-за своих творческих увлечений. Взрослым важно поощрять их творческие начинания и следить, чтобы они не перескакивали без конца с одной сферы интересов на другую.
Рациональные дети отличаются систематичностью в деятельности, предпочитают действовать по правилам. В учебе отличаются старательностью и педантичностью. Они для себя определили, что старших нужно слушаться, а младшими можно и покомандовать. При воспитании таких детей важно делать акцент на нравственные категории, иначе есть риск, что ребенок будет жить по принципу «кто сильнее, тот и прав». При этом целесообразно использовать логически обоснованные аргументы — такие дети их хорошо воспринимают.
Эгоцентричные дети любят обращать на себя внимание. Они отличаются артистичностью, стремятся к яркости во внешнем облике, часто вставляют свои реплики и комментарии, даже когда это неуместно. Родителям таких детей важно работать над развитием у своих чад терпения, самоконтроля и целеустремленности.
К этому типу относятся дети, отличающиеся коммуникабельностью, приветливостью, доброжелательностью. Среди них могут встречаться как болтливые, компанейские дети, так и тихие, спокойные. Такой тип не отличается амбициозностью и стремлением к лидерству. Однако у них бывают периоды меланхолии, в которые они нуждаются в поддержке близких. С такими детьми не следует быть слишком строгими. Напротив, им можно давать поблажки — это их не разбалует, а отношения станут более доверительными.
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