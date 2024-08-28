Как знание психотипа ребенка поможет в его воспитании

К этому типу относятся дети, отличающиеся коммуникабельностью, приветливостью, доброжелательностью. Среди них могут встречаться как болтливые, компанейские дети, так и тихие, спокойные. Такой тип не отличается амбициозностью и стремлением к лидерству. Однако у них бывают периоды меланхолии, в которые они нуждаются в поддержке близких. С такими детьми не следует быть слишком строгими. Напротив, им можно давать поблажки — это их не разбалует, а отношения станут более доверительными.