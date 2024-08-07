Почему нельзя воспитывать ребенка при помощи ремня

Родители, практикующие воспитание ремнем, могут многого добиться, однако вряд ли результаты будут такими, какими они их себе представляют. В частности, дети быстро усвоят, что все проблемы можно решить насилием, и начнут использовать это в повседневной жизни — в общении с одноклассниками, знакомыми, а в дальнейшем уже и во взрослом возрасте.