Почему нельзя воспитывать ребенка при помощи ремня

Posted 7 августа, 08:19
Published 7 августа, 08:19
Modified 10 сентября, 01:42
Updated 10 сентября, 01:42
Некоторые родители до сих пор воспитывают детей, применяя насилие. Они искренне считают, что в воспитании ремнем нет ничего плохого, а приносит оно, напротив, только пользу. Александра Дионисиади, психотерапевт, отмечает: любые телесные наказания не имеют ничего общего с педагогикой и воспитанием.
«На телесные наказания ребенок реагирует следующим образом — он становится озлобленным, испытывает страх. То есть заставить его проанализировать собственное поведение таким образом невозможно», — отмечает эксперт.
Родители, практикующие воспитание ремнем, могут многого добиться, однако вряд ли результаты будут такими, какими они их себе представляют. В частности, дети быстро усвоят, что все проблемы можно решить насилием, и начнут использовать это в повседневной жизни — в общении с одноклассниками, знакомыми, а в дальнейшем уже и во взрослом возрасте.
Кроме того, физическое наказание фактически заставляет ребенка сомневаться в том, что родители его любят. Случается и другое — дети могут уяснить, что родители, воспитывая их ремнем, так выражают свою любовь, оказывают внимание. В этом случае ребенок может начать специально вести себя плохо, чтобы добиться от родителей новой «порции любви», отмечает Александра Дионисиади.
«Дети, которых наказывают, считают, что они это заслужили. Поведение родителей они правильно оценить не могут и начинают обвинять во всем себя. Это крайне негативно влияет на будущее ребенка. Став взрослым, он будет страдать от неуверенности в себе и своих силах», — предупреждает эксперт.
А еще ребенок, которого родители воспитывают ремнем, перестает доверять своим родителям, а затем и всем людям в принципе. Это прямой путь к одиночеству и проблемам в личной жизни.
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