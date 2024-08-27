Таинственный последний мост динозавров: почему следы гигантов соединяют Африку и Южную Америку?

Posted 27 августа, 09:54
Published 27 августа, 09:54
Modified 10 сентября, 06:25
Updated 10 сентября, 06:25
Редакция newkhakasiya.online расскажет, как древние следы проливают свет на тайны прошлого и свидетельствуют о потрясающих процессах, разделивших Землю на два континента.
Команда палеонтологов сделала невероятное открытие: они нашли сходные следы динозавров раннего мелового периода на разных континентах — в Бразилии и Камеруне, разделенных ныне почти 6 тысячами километров. Эти следы показывают, где миллионы лет назад динозавры могли свободно передвигаться между Африкой и Южной Америкой, прежде чем континенты разделились.
Исследователи из Музея естественной истории и науки Нью-Мексико установили, что найденные следы не только совпадают по возрасту, но и практически идентичны по форме.
Большинство следов оставили трёхпалые тероподы, а некоторые, вероятно, принадлежат завроподам или орнитоподам. Следы впечатаны в древние ил и глину вдоль берегов рек и озёр, существовавших на суперконтиненте Гондвана около 120 миллионов лет назад. В то время, когда Африка и Южная Америка ещё были единым целым, эти реки и озера служили коридорами для миграции животных между континентами.
В последние годы ученые сделали несколько похожих находок, касающихся следов динозавров, которые проливают свет на их поведение, миграцию и взаимодействие с окружающей средой:
Например в Вомбейно-Бэт-Пойнт, в Квинсленде (Австралия), был найден один из крупнейших в мире комплексов следов динозавров. Так называемый, «Каменный сад» содержит следы более 20 видов динозавров, включая как травоядных, так и хищных. Участок датируется около 95 миллионов лет назад и показывает, что в этом районе обитали динозавры различных типов, которые, возможно, перемещались в поисках пищи и воды.
А в 2015 году на острове Скай в Шотландии были обнаружены следы гигантских завроподов, возраст которых около 170 миллионов лет. Эти следы позволили ученым лучше понять, как эти массивные животные передвигались по мелководью и каким образом они использовали свои большие, широкие стопы для ходьбы по илистым берегам древнего моря.
Следы динозавров встречаются и на Аляске. В долине реки Анк были найдены следы динозавров, живших около 70 миллионов лет назад. Получается, что даже в холодных климатических условиях на крайнем севере могли существовать сложные экосистемы с различными видами динозавров, включая хищников и травоядных.
В Свентокшиских горах (Польша) ученые также обнаружили древнейшие следы динозавров, которые датируются примерно 250 миллионов лет назад. Они принадлежат маленьким рептилиям. Это предки динозавров, среди которых выделяют такие виды как Eoraptor и Herrerasaurus. Они жили около 230 миллионов лет назад, были сравнительно небольшими, около 1-2 метров в длину. Предполагают, что они были двуногими и, вероятно, охотились на мелких животных.
Стоит отметить, что самым крупным известным хищным динозавром был спинозавр, который жил около 100 миллионов лет назад. Он был длиннее и тяжелее, чем тираннозавр, достигая длины до 15 метров. Спинозавр также был полуводным животным и охотился на рыбу.
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