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Posted 27 августа, 09:54

Published 27 августа, 09:54

Modified 10 сентября, 06:25

Updated 10 сентября, 06:25

Следы прошлого: Как динозавры пересекали континенты

Таинственный последний мост динозавров: почему следы гигантов соединяют Африку и Южную Америку?

27 августа 2024, 09:54
Фото: Изображение Midjourney
Следы прошлого: Как динозавры пересекали континенты
Представьте, что миллионы лет назад динозавры свободно перемещались между Африкой и Южной Америкой по единому суперконтиненту. Недавно обнаруженные следы в Бразилии и Камеруне раскрывают удивительную историю миграций доисторических гигантов.

Редакция newkhakasiya.online расскажет, как древние следы проливают свет на тайны прошлого и свидетельствуют о потрясающих процессах, разделивших Землю на два континента.

Команда палеонтологов сделала невероятное открытие: они нашли сходные следы динозавров раннего мелового периода на разных континентах — в Бразилии и Камеруне, разделенных ныне почти 6 тысячами километров. Эти следы показывают, где миллионы лет назад динозавры могли свободно передвигаться между Африкой и Южной Америкой, прежде чем континенты разделились.

Исследователи из Музея естественной истории и науки Нью-Мексико установили, что найденные следы не только совпадают по возрасту, но и практически идентичны по форме.

Большинство следов оставили трёхпалые тероподы, а некоторые, вероятно, принадлежат завроподам или орнитоподам. Следы впечатаны в древние ил и глину вдоль берегов рек и озёр, существовавших на суперконтиненте Гондвана около 120 миллионов лет назад. В то время, когда Африка и Южная Америка ещё были единым целым, эти реки и озера служили коридорами для миграции животных между континентами.

Гигантские следы динозавров находят по всему мируГигантские следы динозавров находят по всему миру
Гигантские следы динозавров находят по всему миру. Фото: Изображение Midjourney

Гигантские следы динозавров находят по всему миру

В последние годы ученые сделали несколько похожих находок, касающихся следов динозавров, которые проливают свет на их поведение, миграцию и взаимодействие с окружающей средой:

Например в Вомбейно-Бэт-Пойнт, в Квинсленде (Австралия), был найден один из крупнейших в мире комплексов следов динозавров. Так называемый, «Каменный сад» содержит следы более 20 видов динозавров, включая как травоядных, так и хищных. Участок датируется около 95 миллионов лет назад и показывает, что в этом районе обитали динозавры различных типов, которые, возможно, перемещались в поисках пищи и воды.

А в 2015 году на острове Скай в Шотландии были обнаружены следы гигантских завроподов, возраст которых около 170 миллионов лет. Эти следы позволили ученым лучше понять, как эти массивные животные передвигались по мелководью и каким образом они использовали свои большие, широкие стопы для ходьбы по илистым берегам древнего моря.

Следы динозавров встречаются и на Аляске. В долине реки Анк были найдены следы динозавров, живших около 70 миллионов лет назад. Получается, что даже в холодных климатических условиях на крайнем севере могли существовать сложные экосистемы с различными видами динозавров, включая хищников и травоядных.

В Свентокшиских горах (Польша) ученые также обнаружили древнейшие следы динозавров, которые датируются примерно 250 миллионов лет назад. Они принадлежат маленьким рептилиям. Это предки динозавров, среди которых выделяют такие виды как Eoraptor и Herrerasaurus. Они жили около 230 миллионов лет назад, были сравнительно небольшими, около 1-2 метров в длину. Предполагают, что они были двуногими и, вероятно, охотились на мелких животных.

Стоит отметить, что самым крупным известным хищным динозавром был спинозавр, который жил около 100 миллионов лет назад. Он был длиннее и тяжелее, чем тираннозавр, достигая длины до 15 метров. Спинозавр также был полуводным животным и охотился на рыбу.

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#Светлана Павлова#Наука#Палеонтология#Все материалы авторов#Научпоп#Бразилия
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