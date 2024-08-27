Таинственный последний мост динозавров: почему следы гигантов соединяют Африку и Южную Америку?

В Свентокшиских горах (Польша) ученые также обнаружили древнейшие следы динозавров, которые датируются примерно 250 миллионов лет назад. Они принадлежат маленьким рептилиям. Это предки динозавров, среди которых выделяют такие виды как Eoraptor и Herrerasaurus. Они жили около 230 миллионов лет назад, были сравнительно небольшими, около 1-2 метров в длину. Предполагают, что они были двуногими и, вероятно, охотились на мелких животных.