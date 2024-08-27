Врожденная особенность или тревожный сигнал: что означают темные круги под глазами

Posted 27 августа, 08:41
Published 27 августа, 08:41
Modified 10 сентября, 06:24
Updated 10 сентября, 06:24
Если синяки появляются внезапно и не характерны для вашей семьи, стоит обратить внимание на здоровье и образ жизни.
Синяки под глазами могут быть вызваны двумя основными факторами: пигментацией и сосудистыми причинами. Усталость, недосып, стресс и возраст могут усугублять их проявление. Также возможны такие причины, как проблемы с почками, анемия, аллергия, обезвоживание и заболевания щитовидной железы.
Для снижения темных кругов рекомендуется соблюдать режим сна, использовать охлаждающие компрессы и косметику с антиоксидантами. Ограничьте употребление алкоголя, соли и табака, и будьте осторожны с кожей под глазами, написал Shape.ru. Если причины связаны с заболеваниями, важно проконсультироваться с врачом и пройти обследование.
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