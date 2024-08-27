Врожденная особенность или тревожный сигнал: что означают темные круги под глазами

Синяки под глазами могут быть вызваны двумя основными факторами: пигментацией и сосудистыми причинами. Усталость, недосып, стресс и возраст могут усугублять их проявление. Также возможны такие причины, как проблемы с почками, анемия, аллергия, обезвоживание и заболевания щитовидной железы.