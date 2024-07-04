В Африке нашли древнего хищника, засасывающего свою жертву до смерти

Posted 4 июля, 13:04
Published 4 июля, 13:04
Modified 10 сентября, 03:30
Updated 10 сентября, 03:30
Ранний тетрапод, достигающий длины более 2,5 метров, обладал огромным плоским черепом и мощными челюстями, позволяющими ему засасывать добычу. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.
Gaiasia jennyae, живший в раннем пермском периоде, был одним из крупнейших существ своего времени. Его череп достигал почти 60 сантиметров в длину. Ученые нашли несколько образцов, включая хорошо сохранившиеся череп и позвоночник, что позволило детально изучить его внешний вид.
Стоит отметить, что до сих пор большинство ископаемых тетраподов находили в Европе и Северной Америке, но Gaiasia был обнаружен на юге древнего суперконтинента Гондвана, в условиях, значительно отличающихся от экваториальных болот того времени. В более сухих и теплых частях мира животные эволюционировали в новые формы, тогда как на юге, вблизи полярных областей, сохранились более древние формы жизни.
Исследователи отмечают, что Gaiasia был верховным хищником своего времени, что свидетельствует о богатой экосистеме, поддерживающей крупных хищников.
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