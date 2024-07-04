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Posted 4 июля, 13:04

Published 4 июля, 13:04

Modified 10 сентября, 03:30

Updated 10 сентября, 03:30

Голова Gaiasia jennyae напоминала крышку от унитаза.

В Африке нашли древнего хищника, засасывающего свою жертву до смерти

4 июля 2024, 13:04
Фото: Изображение Midjourney
Голова Gaiasia jennyae напоминала крышку от унитаза.
На территории современной Намибии обнаружены останки древнего хищника Gaiasia jennyae, жившего около 280 миллионов лет назад.

Ранний тетрапод, достигающий длины более 2,5 метров, обладал огромным плоским черепом и мощными челюстями, позволяющими ему засасывать добычу. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Gaiasia jennyae, живший в раннем пермском периоде, был одним из крупнейших существ своего времени. Его череп достигал почти 60 сантиметров в длину. Ученые нашли несколько образцов, включая хорошо сохранившиеся череп и позвоночник, что позволило детально изучить его внешний вид.

Стоит отметить, что до сих пор большинство ископаемых тетраподов находили в Европе и Северной Америке, но Gaiasia был обнаружен на юге древнего суперконтинента Гондвана, в условиях, значительно отличающихся от экваториальных болот того времени. В более сухих и теплых частях мира животные эволюционировали в новые формы, тогда как на юге, вблизи полярных областей, сохранились более древние формы жизни.

Исследователи отмечают, что Gaiasia был верховным хищником своего времени, что свидетельствует о богатой экосистеме, поддерживающей крупных хищников.

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#Светлана Павлова#Наука#Исследование#Все материалы авторов#Научпоп#Древние животные
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