В Африке нашли древнего хищника, засасывающего свою жертву до смерти

Стоит отметить, что до сих пор большинство ископаемых тетраподов находили в Европе и Северной Америке, но Gaiasia был обнаружен на юге древнего суперконтинента Гондвана, в условиях, значительно отличающихся от экваториальных болот того времени. В более сухих и теплых частях мира животные эволюционировали в новые формы, тогда как на юге, вблизи полярных областей, сохранились более древние формы жизни.