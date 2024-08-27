Как правильно бросить парня, если чувства остыли, — совет психолога

Не нужно припоминать прошлые ситуации, когда вам было плохо и обидно: «А помнишь, как ты поступил со мной тогда?» Зачем ворошить прошлое и выяснять отношения, если решение о расставании уже принято. А вот хорошие моменты, которые были между вами, нужно, безусловно, подчеркнуть, а также все его достоинства: щедрость, порядочность, честность.