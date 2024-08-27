newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 августа, 06:55

Published 27 августа, 06:55

Modified 10 сентября, 06:15

Updated 10 сентября, 06:15

Как объяснить парню, что чувств нет?

Как правильно бросить парня, если чувства остыли, — совет психолога

27 августа 2024, 06:55
Фото: Изображение Midjourney
Как объяснить парню, что чувств нет?
Все отношения рано или поздно заканчиваются. Что делать, если они закончились по той причине, что вы перестали испытывать чувства к своему возлюбленному? Стоит ли их разорвать? И как сделать это тактично? Что советуют психологи?
«Желание закончить отношения так, чтобы всем было одинаково не больно, можно легко понять, — говорит психолог Марина Травкина. — Но на самом деле это вряд ли возможно. При большинстве разрывов есть сторона, которая хочет этого больше, и та, которая хочет этого меньше. Если вы правда все для себя решили и готовы идти дальше, то надо действовать решительно».

Поговорите с ним лично

Конечно, в наш век виртуального общения можно все важные разговоры вести посредством гаджетов в режиме онлайн. Но только не в этом случае. Во-первых, это не удовлетворит вашего партнера. Во-вторых, это не этично по отношению к нему. Если человек не сделал вам ничего плохого, он заслуживает личных объяснений.

Всегда лучше инициировать личный разговор, недели сообщение в мессенджереВсегда лучше инициировать личный разговор, недели сообщение в мессенджере
Всегда лучше инициировать личный разговор, недели сообщение в мессенджере. Фото: Изображение Midjourney

Вспомните хорошее, а не плохое

Не нужно припоминать прошлые ситуации, когда вам было плохо и обидно: «А помнишь, как ты поступил со мной тогда?» Зачем ворошить прошлое и выяснять отношения, если решение о расставании уже принято. А вот хорошие моменты, которые были между вами, нужно, безусловно, подчеркнуть, а также все его достоинства: щедрость, порядочность, честность.

Не ведите длинных разговоров

«Не давайте партнеру вступать с вами в длительные беседы — для него ваша готовность говорить об этом, скорее всего, выглядит как надежда, и, со стороны глядя, это может быть даже не очень милосердно — продолжать эти беседы и давать эту самую надежду», — говорит психолог Травкина.

Также не улыбайтесь, не кокетничайте, не посылайте невербальных сигналов типа касаний или улыбки.

Приготовьте к тому, что он может эмоционально отреагироватьПриготовьте к тому, что он может эмоционально отреагировать
Приготовьте к тому, что он может эмоционально отреагировать. Фото: Изображение Midjourney

Будьте готовы к его реакции

Трудно предвидеть, как поведет себя теперь уже бывший возлюбленный. Предположите разные варианты и определите свои действия в них. Он может оскорбить вас или замкнуться в глухом молчании. Не злитесь: скажите себе, что он просто расстроен, оттого и ведет себя так. Вы ни в чем не виноваты.

Читайте также:
Все женщины Павла ДуроваПособие для школьников в 2024 году: кому положено и как получитьЧто делать, если ничто в жизни не радует: боремся с ангедонией правильно
#Алла Хан#Общество#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика