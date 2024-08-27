Как правильно бросить парня, если чувства остыли, — совет психолога

Posted 27 августа, 06:55
Published 27 августа, 06:55
Modified 10 сентября, 06:15
Updated 10 сентября, 06:15
«Желание закончить отношения так, чтобы всем было одинаково не больно, можно легко понять, — говорит психолог Марина Травкина. — Но на самом деле это вряд ли возможно. При большинстве разрывов есть сторона, которая хочет этого больше, и та, которая хочет этого меньше. Если вы правда все для себя решили и готовы идти дальше, то надо действовать решительно».
Конечно, в наш век виртуального общения можно все важные разговоры вести посредством гаджетов в режиме онлайн. Но только не в этом случае. Во-первых, это не удовлетворит вашего партнера. Во-вторых, это не этично по отношению к нему. Если человек не сделал вам ничего плохого, он заслуживает личных объяснений.
Не нужно припоминать прошлые ситуации, когда вам было плохо и обидно: «А помнишь, как ты поступил со мной тогда?» Зачем ворошить прошлое и выяснять отношения, если решение о расставании уже принято. А вот хорошие моменты, которые были между вами, нужно, безусловно, подчеркнуть, а также все его достоинства: щедрость, порядочность, честность.
«Не давайте партнеру вступать с вами в длительные беседы — для него ваша готовность говорить об этом, скорее всего, выглядит как надежда, и, со стороны глядя, это может быть даже не очень милосердно — продолжать эти беседы и давать эту самую надежду», — говорит психолог Травкина.
Также не улыбайтесь, не кокетничайте, не посылайте невербальных сигналов типа касаний или улыбки.
Трудно предвидеть, как поведет себя теперь уже бывший возлюбленный. Предположите разные варианты и определите свои действия в них. Он может оскорбить вас или замкнуться в глухом молчании. Не злитесь: скажите себе, что он просто расстроен, оттого и ведет себя так. Вы ни в чем не виноваты.
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