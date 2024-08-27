Эти звезды Голливуда отвергли главные роли в фильмах, ставших мегахитами

Posted 27 августа, 10:30
Published 27 августа, 10:30
Modified 10 сентября, 06:13
Updated 10 сентября, 06:13
В 1994 году за плечами Холли Берри уже было несколько хитовых фильмов, в их числе «Бумеранг» и «Лихорадка джунглей» Спайка Ли. После этого ей предложили роль Энни Портер в фильме «Скорость» с Киану Ривзом. Но Берри ответила отказом. «Не знаю, известно ли вам, но мне предлагали „Скорость“ до Сандры Буллок, — призналась Холли. — Но я по глупости отказалась». В итоге роль досталась Сандре Буллок и сделала ее звездой первого эшелона. А «Скорость» заработала 350,4 миллиона долларов по всему миру при бюджете всего в 30 миллионов долларов в год премьеры в 1994 году.
Брюс Уиллис и Деми Мур были одной из самых горячих супружеских пар в Голливуде, когда Уиллису предложили сняться вместе с женой в фильме «Привидение». Но Уиллис подумал, что экранизация полумистического романа о призраке, который мстит за собственную кончину и утешает любимую девушку, не выстрелит. Несколько лет спустя Брюс назвал себя болваном за то, что отказался от этой роли. Патрик Суэйзи и его экранная химия с Мур сделали «Привидение» одним из самых запоминающихся романов десятилетия. «Привидение» стало самым кассовым хитом 1990 года, обогнав «Красотку» и «Один дома».
В 2015 году Пэлтроу рассказала об отказе от роли Роуз в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник». «История такова, что я отказалась, — призналась Пэлтроу. — Я оглядываюсь на сделанный мной выбор и думаю: „Какого черта я сказала нет?“». В итоге Роуз сыграла Кейт Уинслет, став партнершей Леонардо ДиКаприо. «Титаник» получил 11 премий «Оскар» и стал культурным феноменом. Уинслет получила номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль.
В 90-е не было актера популярнее Уилла Смита. Предложения сыпались на него одно за другим. Но худший выбор он сделал в 1999 году, когда отказался от роли Нео в «Матрице», чтобы сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад». Этот фильм стал кассовым провалом и собрал пять премий «Золотая малина».
Недавно на одном из шоу Смита спросили, что бы он сказал себе молодому, если бы смог вернуться в прошлое. Тот ответил: «Чувак, выбирай Нео!» Трилогия «Матрица» с Киану Ривзом действительно стала самой успешной в истории франшизы.
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