Эти звезды Голливуда отвергли главные роли в фильмах, ставших мегахитами

В 1994 году за плечами Холли Берри уже было несколько хитовых фильмов, в их числе «Бумеранг» и «Лихорадка джунглей» Спайка Ли. После этого ей предложили роль Энни Портер в фильме «Скорость» с Киану Ривзом. Но Берри ответила отказом. «Не знаю, известно ли вам, но мне предлагали „Скорость“ до Сандры Буллок, — призналась Холли. — Но я по глупости отказалась». В итоге роль досталась Сандре Буллок и сделала ее звездой первого эшелона. А «Скорость» заработала 350,4 миллиона долларов по всему миру при бюджете всего в 30 миллионов долларов в год премьеры в 1994 году.