Топ-12 культовых актеров Голливуда 70-х годов прошлого века!

Posted 22 августа, 08:38
Published 22 августа, 08:38
Modified 10 сентября, 05:13
Updated 10 сентября, 05:13
Звезда зажглась благодаря Тони Манеро в «Лихорадке субботнего вечера» (1977) и Дэнни Зуко в «Бриолине» (1978). Можно ли быть более иконой 70-х, чем Джон Траволта?
В период с 1972 по 1974 год Аль Пачино снял две части «Крёстного отца» и «Серпико», что принесло ему три номинации на «Оскар». В свои 34 года он уже был легендой.
Марлон Брандо снял несколько потрясающих фильмов в 70-х: «Крёстный отец» (1972), «Последнее танго в Париже» (1972), «Излучины Миссури» (1976), «Супермен» (1978) и «Апокалипсис сегодня» (1979). Настоящая легенда Голливуда.
В 70-х Чак Норрис пробил себе дорогу на большой экран, став настоящим крутым парнем, которым восхищались и мужчины, и женщины. 50 лет спустя он всё тот же. Хорошие гены, Чак.
Между 1972 и 1973 годами он снялся в «Кандидат», «Иеремия Джонсон», «Такие, как мы были» и «Афера». Четыре хита за два года и невероятная привлекательность. Настоящая икона экрана.
Для многих, самый красивый мужчина в истории Голливуда. Его дружба и химия с Робертом Редфордом подняли их на новый уровень с «Буч Кэссиди и Санденс Кид», начавшееся в 1969 году и продолжившееся в 1973 с «Аферой». Одна из лучших пар на экране.
Клинт Иствуд — это чистое золото 70-х. От «Грязного Гарри» (1971) до «Два мула для сестры Сары» (1970), «Побег из Алькатраса» (1979) и многих других классических произведений. Он был иконой Голливуда более 50 лет.
Он дебютировал в кино в 1961 году, снявшись в фильме «Ангелочек», а спустя десятилетие в 70-е годы взорвался такими фильмами, как «Самый длинный двор» (1974), «Смоки и бандит» (1977) и «Избавление». (1972)
Завершив 60-е годы великолепным выступлением с Дастином Хоффманом в «Полуночном ковбое» (1969), он продолжил играть в «Избавлении» (1972) и других классических произведениях, таких как «Возвращение домой» (1978), и довел нас до слез в «Полуночном ковбое» (1969). Чемпион» (1979).
Его жестокий Сонни Корлеоне в «Крестном отце» (1972) принес ему известность, а «Роллербол» (1975) помог сделать этого восставшего из ада настоящей иконой своего времени.
Каноническим соблазнителем, человеком с идеальным лицом, французом, влюбившим в себя мир, был Зорро, Черный тюльпан и даже сам Юлий Цезарь, но по-настоящему засияла его звезда именно в 70-е годы.
Вито Корлеоне во второй части «Крестного отца» (1974) сделал Де Ниро звездой, но как актер именно Трэвис Бикл в самом семидесятом фильме 70-х: «Таксист» (1976) подарил нам одну из лучшие актеры своего времени.
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