Что о ребенке могут рассказать его рисунки — отвечают и приводят примеры психологи

Posted 26 августа, 15:31
Published 26 августа, 15:31
Modified 10 сентября, 06:16
Updated 10 сентября, 06:16
Важно, чтобы ребенок выполнял рисунок отдохнувшим и спокойным. Необходимо, чтобы между ним и взрослым, по просьбе которого он рисует, был хороший контакт. Также очень важны комментарии маленького автора.
«Дети часто повторяют свои работы: кто-то постоянно рисует зайчиков, кто-то — машинки, а кто-то — домики и человечков. Наиболее частый сюжет — это то, что входит в сферу интересов вашего ребенка», — говорит психолог Галина Прутковская.
Таким образом, родителей должны насторожить рисунки, на которых изображены члены семьи, друзья, агрессивные персонажи. Есть вероятность, что ребенок подсознательно о чем-то переживает и выражает это таким образом.
«Нажим и четкость линий также являются индикаторами психологического состояния ребенка. Сильный нажим на карандаш, продавливание бумаги, тщательная штриховка рисунка могут сигнализировать об эмоциональном напряжении или импульсивности», — говорит психолог Юлия Токарчук.
Также специалист отметила, что множество исправлений, стирание, перерисовка могут указывать на то, что ребенок пребывает в состоянии стресса и тревоги.
«Принято считать, что обилие красного цвета в рисунке говорит о тревоге, эмоциональном напряжении и агрессивности. А предпочтение черного или коричневого цветов — о негативном эмоциональном фоне, угнетении и тревожности. Но также важно учитывать общее впечатление от рисунка», — поясняет психолог Токарчук.
Хорошими цветами считаются зеленый и желтый. Первый символизирует уверенность, независимость, а второй — оптимизм, эмоциональную свободу, любознательность. При работе с цветом важно узнать мнение о нем у самого малыша, отмечают специалисты.
«То, что нарисовано первым, — самое важное для ребенка. Если говорить о семье, то первым малыш рисует главного для него члена семьи. Появление людей, не входящих в семью, свидетельствует о том, что в семью включены другие люди, например бабушка или дедушка. Отсутствие члена семьи означает, что у автора нет с ним эмоционального контакта», — говорит психолог Прутковская.
Иногда на рисунке появляются непонятные персонажи — обязательно попросите сына или дочь пояснить, кто это, рекомендует специалист.
«Дети часто рисуют самих себя, но делают это по-разному. Так, крупное изображение себя в центре листа говорит о высокой самооценке, желании подчеркнуть свою значимость. В то же время это можно трактовать как наличие тревоги у ребенка. О низкой самооценке скажет уменьшенное изображение себя по сравнению с другими персонажами, местоположение у края листа», — резюмирует Галина Прутковская.
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