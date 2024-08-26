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Posted 26 августа, 15:31

Published 26 августа, 15:31

Modified 10 сентября, 06:16

Updated 10 сентября, 06:16

Как понять, что рисуют дети?

Что о ребенке могут рассказать его рисунки — отвечают и приводят примеры психологи

26 августа 2024, 15:31
Фото: Изображение Midjourney
Как понять, что рисуют дети?
Чтобы провести диагностику психологического состояния ребенка, специалисты обычно просят его нарисовать определенный рисунок. Дело в том, что таким образом маленькая личность выражает свои бессознательные переживания. Психологи рассказали, как трактовать такие рисунки.

Важно, чтобы ребенок выполнял рисунок отдохнувшим и спокойным. Необходимо, чтобы между ним и взрослым, по просьбе которого он рисует, был хороший контакт. Также очень важны комментарии маленького автора.

Сюжет рисунка

«Дети часто повторяют свои работы: кто-то постоянно рисует зайчиков, кто-то — машинки, а кто-то — домики и человечков. Наиболее частый сюжет — это то, что входит в сферу интересов вашего ребенка», — говорит психолог Галина Прутковская.

Таким образом, родителей должны насторожить рисунки, на которых изображены члены семьи, друзья, агрессивные персонажи. Есть вероятность, что ребенок подсознательно о чем-то переживает и выражает это таким образом.

Нажим

«Нажим и четкость линий также являются индикаторами психологического состояния ребенка. Сильный нажим на карандаш, продавливание бумаги, тщательная штриховка рисунка могут сигнализировать об эмоциональном напряжении или импульсивности», — говорит психолог Юлия Токарчук.

Также специалист отметила, что множество исправлений, стирание, перерисовка могут указывать на то, что ребенок пребывает в состоянии стресса и тревоги.

То, как сильно ребенок нажимает на карандаш, может описать его характерТо, как сильно ребенок нажимает на карандаш, может описать его характер
То, как сильно ребенок нажимает на карандаш, может описать его характер. Фото: Изображение Midjourney
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Цветовые предпочтения

«Принято считать, что обилие красного цвета в рисунке говорит о тревоге, эмоциональном напряжении и агрессивности. А предпочтение черного или коричневого цветов — о негативном эмоциональном фоне, угнетении и тревожности. Но также важно учитывать общее впечатление от рисунка», — поясняет психолог Токарчук.

Хорошими цветами считаются зеленый и желтый. Первый символизирует уверенность, независимость, а второй — оптимизм, эмоциональную свободу, любознательность. При работе с цветом важно узнать мнение о нем у самого малыша, отмечают специалисты.

Расположение объектов и персонажей

«То, что нарисовано первым, — самое важное для ребенка. Если говорить о семье, то первым малыш рисует главного для него члена семьи. Появление людей, не входящих в семью, свидетельствует о том, что в семью включены другие люди, например бабушка или дедушка. Отсутствие члена семьи означает, что у автора нет с ним эмоционального контакта», — говорит психолог Прутковская.

Иногда на рисунке появляются непонятные персонажи — обязательно попросите сына или дочь пояснить, кто это, рекомендует специалист.

Важно, чтобы ребенок рисовал в спокойной обстановкеВажно, чтобы ребенок рисовал в спокойной обстановке
Важно, чтобы ребенок рисовал в спокойной обстановке. Фото: Изображение Midjourney

Как дети рисуют себя

«Дети часто рисуют самих себя, но делают это по-разному. Так, крупное изображение себя в центре листа говорит о высокой самооценке, желании подчеркнуть свою значимость. В то же время это можно трактовать как наличие тревоги у ребенка. О низкой самооценке скажет уменьшенное изображение себя по сравнению с другими персонажами, местоположение у края листа», — резюмирует Галина Прутковская.
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#Алла Хан#Общество#Все материалы авторов#Психология
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