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Posted 26 августа, 15:32

Published 26 августа, 15:32

Modified 10 сентября, 06:23

Updated 10 сентября, 06:23

11 неожиданных причин включить гранаты в ваш рацион: секрет суперфрукта

26 августа 2024, 15:32
Гранат, богатый антиоксидантами, витаминами и клетчаткой, заслуженно называют суперфруктом. Вот основные причины добавить его в свой рацион.

Снижает воспаление. Антиоксиданты, такие как эллагитаннины и антоцианы, помогают бороться с воспалением.

Поддерживает мозг. Противовоспалительные свойства граната могут снижать риск когнитивных нарушений.

Богат клетчаткой. Полстакана граната содержит 3,5 г клетчатки, полезной для пищеварения.

Укрепляет сердце. Гранат снижает артериальное давление и поддерживает сердечно-сосудистую систему.

Поддерживает микробиом. Полифенолы граната способствуют здоровью кишечника.

Помогает восстановлению после тренировок. Сок граната восстанавливает углеводы и электролиты после нагрузки.

Регулирует сахар в крови. Клетчатка и полифенолы замедляют усвоение сахара.

Укрепляет иммунитет. Антиоксиданты граната стимулируют иммунную систему.

Богат калием. Гранат поддерживает кровяное давление и здоровье костей, написал Shape.ru.

Полезен для беременных. Обеспечивает фолиевую кислоту, важную для развития плода.

Облегчает боль. Антиоксиданты граната могут помочь уменьшить боль.

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