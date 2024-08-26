11 неожиданных причин включить гранаты в ваш рацион: секрет суперфрукта

Posted 26 августа, 15:32
Published 26 августа, 15:32
Modified 10 сентября, 06:23
Updated 10 сентября, 06:23
Снижает воспаление. Антиоксиданты, такие как эллагитаннины и антоцианы, помогают бороться с воспалением.
Поддерживает мозг. Противовоспалительные свойства граната могут снижать риск когнитивных нарушений.
Богат клетчаткой. Полстакана граната содержит 3,5 г клетчатки, полезной для пищеварения.
Укрепляет сердце. Гранат снижает артериальное давление и поддерживает сердечно-сосудистую систему.
Поддерживает микробиом. Полифенолы граната способствуют здоровью кишечника.
Помогает восстановлению после тренировок. Сок граната восстанавливает углеводы и электролиты после нагрузки.
Регулирует сахар в крови. Клетчатка и полифенолы замедляют усвоение сахара.
Укрепляет иммунитет. Антиоксиданты граната стимулируют иммунную систему.
Богат калием. Гранат поддерживает кровяное давление и здоровье костей, написал Shape.ru.
Полезен для беременных. Обеспечивает фолиевую кислоту, важную для развития плода.
Облегчает боль. Антиоксиданты граната могут помочь уменьшить боль.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14