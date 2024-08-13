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Posted 13 августа, 13:46

Published 13 августа, 13:46

Modified 10 сентября, 01:43

Updated 10 сентября, 01:43

Какие продукты должны быть в рационе для правильного питания

Какие продукты должны быть в рационе для правильного питания

13 августа 2024, 13:46
Фото: Изображение Midjourney
Какие сезонные продукты помогают восполнить дефицит витаминов? Нашли для вас 10 лучших вариантов, рекомендуемых нутрициологом.

Кабачки

Этот овощ является низкокалорийным и отлично подходит для тех, кто придерживается правильного питания. Кабачки желательно употреблять в пищу с кожурой, которая содержит много каротиноидов.

Крыжовник

Ягода богата витамином С, стимулирующим иммунитет. Также в крыжовнике много витамина Е, способствующего красоте и здоровью волос, и В6, необходимого для работы нервной системы.

Огурцы

Огурцы очищают кишечник, оказывают мочегонный эффект и стимулируют выработку соляной кислоты в желудке, что ускоряет переваривание белковых продуктов.

Черешня

Эти ягоды богаты клетчаткой, способствующей нормализации пищеварения. Также в черешне содержатся витамины группы В, важные для нормального функционирования нервной системы, и калий, способствующий снижению давления.

Сладкий перец

В красном сладком перце много каротиноидов и антиоксидантов. Кроме того, в нем содержится витамин С, который, помимо всего прочего, влияет на выработку коллагена. Еще продукт богат витаминами группы В.

Слива

Благодаря высокому уровню содержания железа сливы являются природным средством от анемии. Также эти плоды способствуют улучшению работы ЖКТ, укреплению сосудов и костной ткани.

Листовой салат

Листья салата относятся к низкокалорийным продуктам, при этом приносят много пользы. В них содержится большое количество клетчатки, витаминов С, К, кальция и фолиевая кислота.

Абрикос

Еще один полезный сезонный фрукт, который содержит калий и витамины С, А, В1, В2, Е. Употребление в пищу абрикосов положительно сказывается на состоянии кожи, улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Клубника

Ягоды клубники не только очень вкусны, но и полезны. В них присутствуют фолиевая кислота, железо, йод, пектин, фосфор, витамины РР, С, В9. Однако чрезмерное употребление клубники может привести к сбою в работе ЖКТ.

Кинза

Пряная зелень содержит органические кислоты, оказывающие влияние на синтез желудочного сока, и антиоксиданты, защищающие организм от воздействия свободных радикалов. Кроме того, кинза — природный афродизиак.

#Здоровье#Еда#Овощи#Фрукты#Лето#Все материалы авторов
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