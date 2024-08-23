Как сварить идеальное варенье: 10 секретов и лайфхаков

Posted 23 августа, 08:37
Published 23 августа, 08:37
Modified 10 сентября, 06:02
Updated 10 сентября, 06:02
Ягоды и фрукты для идеального варенья должны быть одинаковой степени зрелости и желательно одинакового размера, иначе в процессе варки всё превратится в кашу.
Перезрелые плоды оставьте для варки повидла, джемов или пастилы, на варенье они не годятся.
Варить варенье лучше в посуде из нержавеющей стали или в эмалированной посуде. Медная посуда при нагревании может выделять оксид меди, вызывающий отравление.
Посуда должна быть широкой и с низкими краями. В такой посуде влага испаряется быстрей, поэтому форма и вкус ягод и фруктов сохранятся лучше.
Чтобы сохранить форму ягод и прозрачность варенья, варите за раз немного ягод — лучше чаще, чем больше. Идеально варить не больше 2–2,5 кг ягод или фруктов за раз.
На 1 кг фруктов или ягод берите не менее 1 кг сахара. Если его будет слишком мало, варенье прокиснет, слишком много — загустеет и засахарится.
Варят варенье в несколько подходов, чтобы ягоды не потеряли свою форму. Но можно обойтись и однократной варкой (это подходит для клубники, земляники, малины, ежевики), просто засыпьте ягоды сахаром на ночь.
После закипания готовьте варенье на слабом огне, на сильном огне оно будет увариваться хуже. Следите, чтобы огонь нагревал только низ емкости, а не стенки, иначе варенье может подгореть.
Если сироп помутнел, его можно осветлить яичным белком. Добавьте сырой белок в сироп, доведите до кипения, снимите пену и процедите.
Не переварите варенье. Варенье готово, если пенка собирается в центре тары, а сироп стал полупрозрачным. Ягоды не должны всплывать, а должны быть распределены по сиропу равномерно. Ягодки должны быть полупрозрачными, а капля сиропа не должна растекаться по блюдцу.
Если варенье кажется вам недостаточно густым, добавьте в конце варки несколько долек лимона. Не забудьте после варки их удалить.
Плоды с упругой кожицей можно проколоть в нескольких местах. Это касается груши, крыжовника, сливы.
Варенье раскладывайте по простерилизованным банкам. Они должны быть сухими — если останется влага, то варенье может заплесневеть и забродить.
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